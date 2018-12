Mesut Özil verletzt: Arsenal-Star kann gegen FC Liverpool nicht spielen

Es ist nicht die Saison von Mesut Özil beim FC Arsenal. Der Mittelfeldspieler der "Gunners" fällt für das Topspiel am Samstag gegen den FC Liverpool (18.30 Uhr) aus. Wie TV-Bilder zeigen gehörte Özil nicht zu den Spielern, die aus London nach Liverpool reisten. Der 30-Jährige leide laut BBC an Knieproblemen. Zwar hätte er am Vormittag noch gemeinsam mit der Mannschaft trainieren können - allerdings habe sich Özil gemeinsam mit den Verantwortlichen wegen der Schmerzen dazu entschieden, nicht mit nach Liverpool zu fahren.