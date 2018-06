Mesut Özil gegen Mexiko: Kaum Pfiffe, kaum Leistung

Anzeige

Es war die meistdiskutierte Frage der WM-Vorbereitung: Bleibt Joachim Löw seinem Motto „Özil spielt immer“ treu oder setzt er den Spielmacher erstmals in einem Turnier auf die Bank? Gründe dafür hätte es genug gegeben. Immerhin hatte Özil in den vergangenen drei Wochen der Saison aufgrund von Rückenbeschwerden beim FC Arsenal pausieren müssen, zog sich dann im Testspiel gegen Österreich eine schmerzhafte Knieprellung zu und konnte erneut eine Woche nur reduziert trainieren. Sein Konkurrent Marco Reus war dagegen auffälligster Spieler der Vorbereitung, glänzte auch im letzten Test gegen Saudi-Arabien – und saß bei seiner WM-Premiere gegen Mexiko dennoch zunächst nur auf der Bank.

Der Bundestrainer gab Özil gegen am Sonntag in der zentralen Mittelfeldrolle den Vorzug, setzte links auf Julian Draxler. Für Özil war es der 26. Startelfeinsatz bei einem Turnier in Folge. Bereits in den letzten Tagen hatte sich abgezeichnet, dass der Arsenal-Star wohl im Auftaktspiel beginnen würde. Löw verordnete ihm Sonderschichten, lobte ihn anschließend für seinen Trainingsfleiß: „Mesut hat viel gearbeitet, macht einen sehr guten Eindruck.“ Ob Löw seinem Liebling nach der Erdogan-Affäre und den Pfiffen der eigenen Fans gegen ihn bewusst den Rücken stärken wollte?

Auch Teammanager Oliver Bierhoff hatte vor dem Anpfiff im ZDF gesagt: „Wir müssen uns in unseren Entscheidungen von der öffentlichen Meinung frei machen.“ Immerhin gab es in Moskau kaum vernehmbare Pfiffe aus dem deutschen Block. Lediglich die Mexikaner buhten Özil aus – allerdings auch andere Deutsche. Kaum Pfiffe, kaum Leistung.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum WM-Spiel gegen Mexiko Deutschland verliert das erste WM-Spiel gegen Mexiko. Alle DFB-Spieler hier in Noten. Klickt euch durch! © Verwendung weltweit Manuel Neuer: Der Kapitän zeigte nach den Diskussionen über seine Fitness nach dem überstandenen Mittelfußbruch, dass er wirklich nichts verlernt hat. Hielt beispielsweise gegen Hector Herrera (10. Spielminute) und bewahrte Ruhe im Chaos. Beim Gegentor durch Hirving Lozano (35. Spielminute) ohne Chance. Note: 3 © imago/ActionPictures Joshua Kimmich: Schon zuletzt im DFB-Dress ungewohnt unsicher aufgetreten, zeigte der Münchner auf der rechten Abwehrseite unfassbare Stellungsfehler. Immer wieder hatte Torschütze Lozano Platz, weil Kimmich zu weit innen stand. Note: 6 © imago/Jan Huebner Jérôme Boateng: Der Abwehrboss rettete nach Sekunden stark gegen Lozano, verlor aber postwendend die Konzentration. Die Highlights: Eine Kerze in den Moskauer Himmel, Absprachefehler und ein falscher Einwurf. Schloss als Chef nicht die unglaublichen Lücken in den eigenen Reihen. Note: 5 © imago/Newspix Mats Hummels: Zwischen Chicharito und Co. völlig überfordert und unsicher am Ball. Verlor ihn in der 23. Minute beim Dribbling, Mexiko fuhr einen Konter. Rutschte dann auch noch vor dem 0:1 viel zu weit aufgerückt im Mittelfeld aus und fand keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Note: 6 © imago/Newspix Marvin Plattenhardt: Weil Jonas Hector wegen einer Grippe ausfiel, kam der Herthaner auf der linken Abwehrseite früher als gedacht zu seinem ersten WM-Spiel. Da Mexiko schnell die andere Seite als Schwachstelle erkannt hatte, war er aus dem Gröbsten raus. Für ihn kam Mario Gomez (79.). Note: 4 © imago/Schüler Toni Kroos: Das Uhrwerk im defensiven Mittelfeld wirkte schon in der Startphase unzufrieden. Bekam nicht die Möglichkeit, die Bälle zu verteilen. Versuchte aber, sie sich zu erkämpfen, traf die Latte mit einem Freistoß (39.) und schoss einmal knapp vorbei (76.). Note: 4 © imago/ITAR-TASS Sami Khedira: Sein Ballverlust vorn (8.) leitete einen Angriff der Mexikaner ein, auch sonst bekam er das wuselige Mittelfeld von „El tri“ überhaupt nicht in den Griff. Die Positionswechsel des Gegners schienen ihn verwirrt zu haben, verlor gar im eigenen Strafraum den Ball. Für ihn kam Marco Reus (60.). Note: 5 © imago/VI Images Julian Draxler: „Er kann schon Entscheidendes bei dieser WM bewirken“, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Spiel. Doch Draxler konnte auf der linken Seite im Mittelfeld keine Akzente setzen und schaffte es nicht, seinen gewohnten Zug zum Tor zeigen zu können. Note: 4 © imago/Newspix Mesut Özil: Besonders im Fokus stehend machte er im Zentrum wenig, brachte keine Kreativität ins Spiel. Als Lozano vor dem 0:1 durch war, lief der Arsenal-Star nur hinterher. Note: 5 © imago/PA Images Thomas Müller: Wusste nicht, wohin mit sich. Zwei, drei schöne Pässe, damit ist sein Auftritt in Moskau dann auch schon beschrieben. Konnte keine Gefahr im deutschen Spiel entwickeln. Note: 5 © imago/Sportimage Timo Werner: Übersah vor dem Tor nach toller Ballannahme den besser positionierten Kollegen Draxler (20.). Zu Beginn versuchte der Leipziger noch, mangels der Angebote der Kollegen, selbst ans Spielgerät zu gelangen. War allein auf weiter Flur. Note: 4 © imago/ULMER Pressebildagentur Marco Reus: Für die letzte halbe Stunde gekommen, konnte auch die „Rakete“ (Löw) nichts mehr ändern, auch wenn er wenigstens den Abschluss suchte (71.). Note: 4 © 2018 Getty Images Mario Gomez: Kurzeinsatz für den Stuttgarter. Keine Note. © imago/Jan Huebner Julian Brandt: Kam kurz vor Schluss für Timo Werner. Sorgte mit einem Fernschuss für Gefahr. Keine Note © imago/Jan Huebner

Nach dem Auwärmen wirkte Özil auf dem langen Weg in die Kabine des riesigen Luschniki-Stadions locker, flachste mit Julian Draxler. Vor dem Anpfiff betete er wie immer am Mittelkreis – es half nichts. Dabei kam der 29-Jährige gar nicht so schlecht in die Partie. Seinen ersten Ballkontakt hatte er nach 187 Sekunden, als er auf Draxler ablegte. In der zwölften Minute setzte er Joshua Kimmich mit einem herrlichen Lupfer per Außenrist in Szene. Doch dann tauchte er wie fast die gesamte Mannschaft immer mehr ab. In der 16. Minute hatte Özil endlich mal Platz, einen Konter einzuleiten, wartete aber viel zu lange und nahm unnötigerweise das Tempo raus.

Dann war er auch noch am Gegentreffer beteiligt. Auch, wenn man sich fragen muss, warum Özil beim mexikanischen 1:0 plötzlich als letzter Mann gegen den pfeilschnellen Hirving Lozano in den Ring musste. Im direkten Duell wurde er böse vernascht – und Lozano traf zur Führung für „El Tri“. Özils Auftritt am Sonntagabend war irgendwie bezeichnend für seine Leistungen in den letzten Jahren. Immer wieder blitzte seine Genialität auf, leider jedoch viel zu selten. Mitunter wirkte er lustlos und versteckte sich zu oft – ohne dabei großartige Fehler zu machen.

Mehr zum DFB-Team Deutschland verliert zum WM-Auftakt gegen Mexiko

Als Löw nach gut einer Stunde dann Reus ins Spiel brachte, nahm er nicht Özil, sondern Sami Khedira raus. Reus rückte auf Özils Position, der wiederum etwas defensiver spielte und sogleich mehr Ballkontakte hatte. Gefährlich wurde er dabei selbst aber nicht ein einziges Mal. Insgesamt war es ein mäßiger Auftritt, der Schlechteste war die deutsche Nummer 10 allerdings nicht.

Seine Passquote konnte sich – wie fast immer – sehen lassen: Özil brachte 90 Prozent der Bälle zum Mitspieler. Allerdings war seine Zweikampfquote unterirdisch: Nur 14 Prozent seiner Duelle entschied er für sich. Auch Reus konnte in der bitteren Rolle als Edeljoker nichts Spielentscheidendes mehr bewegen. „Das Turnier ist lang. Marco wird seinen Platz noch finden“, hatte Bierhoff vor der WM gesagt. Möglicherweise wird dies nun aber auch früher zu Ende sein, als viele gedacht hätten – wenn von Özil und Reus und dem gesamten Team nicht mehr kommt.