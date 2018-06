Fehlt Mesut Özil zum WM-Start? Diese zwei Alternativen hat Joachim Löw 

Anzeige

Neue Sorgen um Mesut Özil. Nachdem der Arsenal-Star schon die letzten Wochen der Saison aufgrund von Rückenbeschwerden verpasste, plagt er sich nun mit einer schmerzhaften Knieprellung herum. Im Spiel gegen Österreich am vergangenen Samstag traf ihn Sebastian Prödl unglücklich in einem Zweikampf, seitdem trainierte Özil tagelang nur individuell, kehrte erst am Donnerstag für einige Übungen ins Training mit dem Team zurück. Als die Mannschaft in Gruppen gegeneinander auf engem Raum spielte, wurde Özil rausgenommen, um am Rand individuell Sprints zu absolvieren. Ob und wann der 29-Jährige wieder voll belasten und seine Top-Form erreichen kann, scheint offen.

Den letzten Test gegen Saudi-Arabien am Freitag in Leverkusen wird er verpassen, ob er bis zum WM-Auftakt am 17. Juni gegen Mexiko fit wird, ist unklar. Zumal er ja bereits vor seiner Knieverletzung wochenlang gar nicht trainieren konnte. Aber was passiert eigentlich, sollte der Spielmacher ausfallen? Zwei Szenarien sind denkbar.

WM-Porträt: Mesut Özil

Szenario 1: Marco Reus übernimmt die Özil-Rolle in leicht abgewandelter Form. Reus könnte als hängende Spitze - also etwas offensiver als Özil - hinter Timo Werner auflaufen. Der Vorteil: auf links wäre Platz für Julian Draxler, der im Nationaltrikot zuletzt häufig überzeugte und ins Team drängt.

Auch Gündogan könnte Özil vertreten

Szenario 2: Ilkay Gündogan übernimmt die Özil-Rolle in etwas defensiverer Ausrichtung. Der ManCity-Star würde eher als Achter beginnen, nicht den klassischen Zehner geben - so agierte er auch in der Premier-League und überzeugte dabei. Der Vorteil: Löw hätte das Luxusproblem gelöst, einen der beiden defensiven Mittelfeldspieler - Gündogan oder Sami Khedira - auf die Bank setzen zu müssen. Toni Kroos ist ohnehin gesetzt. Klar ist: auch ohne Özil hat der Bundestrainer genügend Alternativen.

