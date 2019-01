Petit erneuert Kritik an Mesut Özil: "Sieht aus, als ob er auf seine Rente wartet“ 

In England muss sich Mesut Özil erneut heftige Kritik gefallen lassen. Wieder ist es Emmanuel Petit, der den deutschen Weltmeister vom FC Arsenal attackiert. Der Franzose, der den 30-Jährigen schon im Dezember hart anging ("Er ist nur noch ein Geist") legte nun im Daily Mirror nach. "Er sieht aus, als ob er auf seine Rente wartet" , polterte der ehemalige Arsenal-Star. Özil kam in diesem Jahr noch in keinem Spiel für die "Gunners" zum Einsatz, laboriert weiterhin an Rückenproblemen.

"Ich weiß nicht, was in seinem Leben los ist", philosophierte Petit. "Aber ich sehe, was auf dem Platz passiert. Und seine Körpersprache ist nicht gut." Von möglichen 1980 Spielminuten kam Özil in der Premier League nur in 981 zum Einsatz. In einer chaotischen Halbserie war zunächst von einem Zerwürfnis mit Trainer Unai Emery, später von Fitnessproblemen und gar einem möglichen Vereinswechsel in der Winterpause die Rede.