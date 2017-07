Meuselwitz erweitert Stadion für RB Leipzig – Test wird zum Benefizspiel

Leipzig. Für RB Leipzig ist es der zweite Test des Sommers, der ZFC Meuselwitz nutzt die Gunst der Stunde, um Geld zu sammeln. „Benefizspiel“ nennt der Regionalligist das Duell am Dienstag (18.30 Uhr) mit dem Vizemeister, hat dafür sogar die Kapazität seines Stadions erweitert. Mit mobilen Tribünen sind 1700 zusätzliche Stehplätze sowie 850 extra Sitzmöglichkeiten geschaffen worden. Etwa 7500 Fans können die Partie beim Zipsendorfer Fußballclub miterleben. Bereits vergangenen Freitag in Dessau waren 7124 Zuschauer dabei.

Mit Ticketpreisen zwischen 10 und 24 Euro wird am Ende ein ordentliches Sümmchen in der Kasse des Regionalligisten landen. Die Einnahmen will der ZFC noch in diesem Jahr verwenden, um einen weiteren Rasenplatz für das Kinder- und Jugendtraining zu schaffen, erklärt Präsident Hubert Wolf. Außerdem soll der 15 Jahre alte und verschlissene Kunstrasen ausgetauscht werden. Eine weitere Einnahmequelle der Meuselwitzer: Der Verein hat extra einen Benefizschal für die Partie entworfen – eine Premiere.