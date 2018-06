Mexiko-Fans beleidigen deutsche Spieler mit homophoben Rufen - FIFA prüft Berichte

Der Weltverband FIFA will nach homophoben Rufen der mexikanischen Fans im WM-Spiel gegen Deutschland vor der Entscheidung über mögliche Konsequenzen erst Berichte prüfen. Die Anhänger rufen traditionell „Puto“ bei Abschlägen oder Freistößen des Gegners - so auch mehrfach beim 1:0-Sieg über das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Moskauer Luschniki-Stadion. Das Wort ist eine homophobe Beleidigung, die Mexikaner wollen es aber anders verstanden wissen.

Mats Hummels: Zwischen Chicharito und Co. völlig überfordert und unsicher am Ball. Verlor ihn in der 23. Minute beim Dribbling, Mexiko fuhr einen Konter. Rutschte dann auch noch vor dem 0:1 viel zu weit aufgerückt im Mittelfeld aus und fand keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Note: 6 © imago/Newspix

Jérôme Boateng: Der Abwehrboss rettete nach Sekunden stark gegen Lozano, verlor aber postwendend die Konzentration. Die Highlights: Eine Kerze in den Moskauer Himmel, Absprachefehler und ein falscher Einwurf. Schloss als Chef nicht die unglaublichen Lücken in den eigenen Reihen. Note: 5 © imago/Newspix

Mexikanischer Verband appelliert an Fans

Beim Confederations Cup war das mexikanische Nationalteam von der FIFA verwarnt worden. Die Mannschaft richtete sich anschließend in einem offenen Brief an seine Fans, mit der Bitte die Rufe einzustellen. Auch vor der WM in Russland appellierte der mexikanische Verband wieder an seine Anhänger, den Ausruf zu unterlassen.