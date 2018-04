Schalke-Bosse: Darum saß Max Meyer gegen Freiburg draußen

Am Jubel vor der Kurve beteiligte sich der 22-Jährige, der seit neun Jahren in Gelsenkirchen spielt und zum Nationalspieler wurde, eher pflichtbewusst. In der Interviewzone schlich er sich im Rücken der Kollegen weg, wurde trotzdem abgefangen. „Warum soll ich was sagen? Ich habe ja nicht gespielt“, erklärte Meyer, der häufig mangelnde Wertschätzung beklagt hatte. Warum er nicht gespielt habe? „Da müssen Sie den Trainer fragen“, sagte Meyer und stapfte mürrisch davon.