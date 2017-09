Michael Ballack exklusiv: "PSG hat mehr Druck als der FC Bayern"

In der Champions League steht dem deutschen Rekordmeister eine schwierige Aufgabe bevor. In Frankreich muss das Team von Carlo Ancelotti gegen das neureiche Paris Saint-Germain antreten. Ex-Capitano Michael Ballack spricht im SPORTBUZZER über das Topspiel, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg.

SPORTBUZZER: Herr Ballack, am Mittwoch treten die Bayern in der Champions League bei Paris St.Germain an. Bei dem Verein, der mal eben für die beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappé rund 400 Millionen Euro Ablöse ausgegeben hat. Ein ungleiches Duell?

Michael Ballack: Es war schon immer so im Fußball: Egal wie viel Geld du in die Hand nimmst, du kannst auch Spiele verlieren. Das ist ja das Schöne. Auch PSG wird mit dieser Mannschaft Spiele verlieren. Der FC Bayern hat eine andere Ausrichtung und die Verantwortlichen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, waren selbst Spieler, sie haben also Ahnung und überlegen bei Einkäufen lieber dreimal, ob sich die Investition wirklich lohnt, ob sie das selbst verdiente Geld für einen bestimmten Spieler ausgeben. Sie agieren vorsichtiger als Investoren, die einen pragmatischeren Zugang zu ihrem Verein haben. Was richtig ist, denn damit sind sie in der Vergangenheit gut gefahren, wollen den Verein auf gesunden Füßen stehen lassen.

Smartbets-Analyse: Die höchsten Transferausgaben der Champions League Andrey Yarmolenko und James Rodriguez sind neu in der Bundesliga - Neymar war der teuerste Transfer des Sommers. Der SPORTBUZZER hat in Kooperation mit Smartbets die Analyse: Welcher Klub gab am meisten aus? © imago 15. SSC Neapel: 56,8 Millionen Euro (für Nikola Maksimovic, Marko Rog, Roberto Inglese und Adam Ounas) © imago 14. RB Leipzig: 60,5 Millionen Euro (für Kevin Kampl, Jean-Kévin Augustin, Bruma, Konrad Laimer, Yvon Mvogo, Ibrahima Konaté und Philipp Köhn) © imago 13. FC Sevilla: 63,9 Millionen Euro (für Luis Muriel, Simon Kjaer, Nolito, Éver Banega, Sébastian Corchia, Johannes Geis/Leihgebühr, Lionel Carole, Jesús Navas und Guido Pizarro) © imago 12. Borussia Dortmund: 82,7 Millionen Euro (für Andrey Yarmolenko, Maximilian Philipp, Ömer Toprak, Mahmoud Dahoud, Jadon Sancho, Jeremy Toljan und Dan-Axel Zagadou) © imago 11. FC Liverpool: 89 Millionen Euro (für Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Andrew Robertson und Dom Solanke) © imago 10. Tottenham Hotspur: 89,1 Millionen Euro (für Davinson Sanchez, Serge Aurier, Fernando Llorente, Juan Foyth und Paulo Gazzaniga) © imago 9. AS Rom: 93,6 Millionen Euro (für Rick Karsdorp, Cengiz Ünder, Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini, Juan Jesus, Mário Rui, Hector Moreno, Maxime Gonalons, Aleksandar Kolarov, Grégoire Defrel/Leihgebühr, Patrik Schick/Leihgebühr und Federico Fazio) © imago 8. AS Monaco: 102 Millionen Euro (für Keita Baldé, Youri Tielemans, Terence Kongolo, Stevan Jovetic, Adama Diakhaby, Souliaho Meité, Jordi Mboula, Diego Benaglio, Rachid Ghezzal, Jordy Gaspar) © imago 7. FC Bayern München: 103,5 Millionen Euro (für Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, James Rodriguez/Leihgebühr, Serge Gnabry und Sebastian Rudy) © imago 6. Juventus Turin: 149,2 Millionen Euro (für Federico Bernadeschi, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Medhi Benatia, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Rodrigo Betancur, Douglas Costa/Leihgebühr, Dario Del Fabro, Benedikt Höwedes/Leihgebühr, Matheus Pereira und Ferdinando Del Sole) © imago 5. Manchester United: 164,4 Millionen Euro (für Romelu Lukaku, Nemanja Matic und Victor Lindelöf) © imago 4. FC Barcelona: 192,5 Millionen Euro (für Ousmane Dembélé, Paulinho, Nélson Semedo, Gerard Deulofeu und Marlon) © imago 3. FC Chelsea: 202,9 Millionen Euro (für Alvaro Morata, Tiemoué Bakayoko, Danny Drinkwater, Antonio Rüdiger, Davide Zappacosta und Willy Caballero) © imago 2. Paris Saint-Germain: 238 Millionen Euro (für Neymar, Kylian Mbappé/Leihgebühr, Yuri Berchiche und Dani Alves) © imago 1. Manchester City: 244,3 Millionen Euro (für Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Douglas Luiz, Olarenwaju Kayonde und Erik Palmer-Brown) © imago

Wäre ein Erfolg für die Bayern ein Prestigesieg, insbesondere für Präsident Uli Hoeneß? Da geht es nicht nur um Uli Hoeneß. Für beide Teams ist es zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison eine super Standortbestimmung. Sie haben sicherlich großen Respekt voreinander. In den Duellen letzte Saison in der Champions League gegen den FC Barcelona hat man gesehen, dass PSG – wie beim 4:0 im Hinspiel – mal total dominiert und mal - wie mit dem 1:6 im Rückspiel - brutal einbricht. Was auf diesem Niveau eigentlich unerklärlich ist. Nun will PSG mit dieser Offensivabteilung zeigen, dass sie um den Titel mitspielen können. Sie werden jetzt in eine Favoritenrolle gedrängt. Für die Bayern ist es eine gute Situation, weil sie in diesem Spiel auswärts etwas in der Außenseiter-Rolle sind. PSG steht mit den ganzen Investitionen unter einem anderen Druck. Speziell für Spieler wie Arjen Robben und Franck Ribéry ist es eine Chance, Neymar und Mbappé zu zeigen: Seht her, wir können es auch noch! Bayern will gewinnen, aber ein Remis auswärts wäre sicher ein gutes Resultat.

Wie verfolgen Sie die Diskussionen um den Video-Schiedsrichter und die umstrittenen Entscheidungen der letzten Wochen? Ich finde, es muss noch besser definiert werden, bei welchen Szenen und Situationen von außen eingegriffen wird. Beim Spiel Schalke gegen Bayern war das unheimlich frustrierend für die Schalker mit dem Elfmeter nach der Szene mit Naldo. Die Frage war: Hat die Hand da oben etwas zu suchen oder nicht? Aber der Ball springt doch an die Hand – und schon hast du auch wieder unterschiedliche Meinungen. Also wird es weiter Diskussionen geben, genau so viele wie vorher. Es wird auf jeden Fall Zeit brauchen, bis sich das einspielt.

​"MAN SOLLTE DEM PROJEKT VIDEOBEWEIS EINE CHANCE GEBEN"

Hätten Sie selbst den Videobeweis gerne schon zu Ihren Zeiten gehabt? Schwierig zu sagen. Warum nicht? Früher hat man gesagt: Im Laufe einer Saison gleicht sich sowieso alles aus was Schiedsrichter-Entscheidungen betrifft. Mit dem Video-Schiedsrichter soll alles gerechter werden. Man sollte dem Projekt eine Chance geben.

Wie schwer trifft den FC Bayern der monatelange Ausfall von Torhüter und Kapitän Manuel Neuer? Er fehlt als Torwart und als Persönlichkeit auf dem Platz, das ist natürlich eine Schwächung. Seine Qualität, sein Leistungsniveau kann man nicht eins zu eins ersetzen.

Neuer fällt mindestens bis Januar aus. Könnte bei solch einer Verletzung eventuell sogar seine WM-Teilnahme 2018 in Russland Gefahr sein? Er wird natürlich jetzt sehr sensibilisiert sein für diese spezielle Verletzung, auch weil er noch lange Fußball spielen will. Also wird er den Teufel tun, da etwas übers Knie zu brechen, um ein paar Wochen eher wieder zurückzukehren. Er wird jetzt sehr vorsichtig damit umgehen, das ist auch richtig so. Als Spieler willst du nach einer schweren Verletzung wieder Vertrauen in deinen Körper haben. Wenn man dieser komplexen Verletzung irgendetwas Positives abgewinnen will, dann dass es früh in der Saison passiert ist und er jetzt in der Hinrunde ausfällt und nicht in den entscheidenden Monaten in der Rückrunde.

Wie bewerten Sie das Abschneiden Ihres ehemaligen Vereins Bayer Leverkusen unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich? In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass man in Leverkusen sportlich gesehen mit weniger zufrieden ist. Das Problem daran: Dann kommt am Ende auch meist weniger raus. Es geht um das Anspruchsdenken und die Wirklichkeit. Was will ich und was erreiche ich?

Ballack spielte zweimal für Leverkusen, zuletzt von 2010 bis 2012. © imago

​"BAYERS VERANTWORTLICHE MÜSSEN SICH FRAGEN: WO WILL ICH HIN MIT DEM VEREIN?"

Der Druck auf Sportdirektor Rudi Völler nimmt zu. Der Druck auf den ganzen Verein. Die Verantwortlichen müssen sich intern kritisch hinterfragen: Wo will ich hin mit dem Verein? In Leverkusen war der Anspruch, verbunden mit dem Werk, mit dem Sponsor, früher höher. Vielleicht ist man aktuell zufrieden mit einem überschaubaren Investment eben nicht ganz oben in der Bundesliga mitzuspielen. Es wird auch in dieser Saison nach dem Start schwierig, die Europa League zu erreichen. Ich denke, dass man in Leverkusen wieder eine höhere Identifikation braucht. Dahin wo man schon mal war und dass der Verein den Anspruch korrigieren sollte, wo man hin will.

Nach fünf Spieltagen ist die Tabelle – bis auf Borussia Dortmund und den Bayern an der Spitze – bunt gemischt. Die etablierten Vereine wie Leverkusen, Schalke und Gladbach spüren, dass andere Teams wie aktuell Aufsteiger Hannover oder nun der FC Augsburg plötzlich oben mitspielen. Das ist ja auch gut so für die Liga.

Der VfL Wolfsburg läuft ähnlich wie Leverkusen derzeit auch unter seinen Möglichkeiten, hat nach nur vier Spieltagen Trainer Andries Jonker entlassen, setzt jetzt auf Martin Schmidt. Das Problem dort existiert schon ein wenig länger. Das ist eher ein Tal als eine Delle. Mit dem vorherigen Trainer hat man sich zwar noch in der Relegation retten können, hat aber in der Entwicklung der Mannschaft wohl gesehen, dass man nicht vom Fleck kommt. Das hat sich in die neue Saison gezogen. Die Verantwortlichen wollten wohl noch abwarten, wie es mit einer kompletten Vorbereitung im Sommer läuft, aber auch da hat man wohl keinen positiven Effekt gesehen und sich dann so früh in der Saison zum Trainerwechsel entschieden.

Nach Podolski-Abschied: Was machen die Helden vom Sommermärchen 2006? Von Odonkor bis Neuville: Was machen eigentlich die deutschen Stars der WM 2006? © imago/Montage Jens Lehmann: Der Torwart hat seine Karriere 2011 beim FC Arsenal beendet, arbeitet jetzt unter anderem als TV-Experte bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Daneben ist er Botschafter der Laureus Sport for Good Foundation, Redner, schreibt Kolumnen und hat eine Trainerlizenz. © imago Oliver Kahn: Der dreimalige Welttorhüter beendete 2008 seine Karriere beim FC Bayern München, ist seitdem auch TV-Experte für das ZDF bei Länderspiel- und Champions-League-Übertragungen. 2009 lehnte er ein Angebot ab, Manager beim FC Schalke 04 zu werden. Zuletzt wurde spekuliert, ob der „Titan“ zum FCB zurückkehrt. Doch Kahn will mit dem Projekt „Goalplay“ Torhüter per Internet trainieren und auf ihrem Weg begleiten. © imago Timo Hildebrand: Der Ex-Nationalspieler verließ ein Jahr nach der WM den VfB Stuttgart in Richtung FC Valencia, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. Nach Stationen bei der TSG 1899 Hoffenheim, Schalke 04 und Sporting Lissabon beendete er 2014 bei Eintracht Frankfurt seine Karriere. Mittlerweile ist er in der Werbebranche tätig, und zwar bei der Kommunikationsagentur Tailormade. „Jetzt freue ich mich auf die Karriere nach der Karriere“, hatte Hildebrand nach seinem Karriereende angekündigt. Dabei ging es auch um den Erwerb einer Trainerlizenz. © imago Arne Friedrich: Nach seiner Zeit bei Chicago Fire in den USA wechselte Arne Friedrich in die Werbebranche und unterstützt Sportler bei der Image- und Markenführung. Bei der Werbeagentur Jung von Matt arbeitet der ehemalige Hertha-Spieler übrigens mit einem weiteren Ex-Nationalspieler zusammen … © imago Christoph Metzelder: … und zwar mit Christoph Metzelder, der aktuell noch für TuS Haltern in der Westfalenliga spielt. Gemeinsam mit Arne Friedrich arbeitet er in einer Unit für Persönlichkeitsmarken. Außerdem ist er gemeinsam mit Lothar Matthäus Sky-Experte beim Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. © imago Robert Huth: Der 32 Jahre alte Verteidiger spielt aktuell noch bei Leicester City und besitzt einen Vertrag bis Sommer 2018. Vergangene Saison ist Huth mit den „Foxes“ sensationell englischer Meister geworden. Mittlerweile hat der Klub aber den Meistertrainer Claudio Ranieri entlassen und kämpft in der Premier League gegen den Abstieg. © imago Marcell Jansen: Mit gerade einmal 29 Jahren beendete er 2015 seine Karriere beim Hamburger SV und stieg als Unternehmer (er gründete unter anderem ein Sanitätshaus) und als Gesicht der HSV-Kampagne „Hamburger Weg“ ein. Mit der Aktion unterstützen die Hamburger seit 2006 soziale Projekte in der Hansestadt. Zudem ist Jansen öfter als Sky-Experte zu sehen. Seine Entscheidung für das Karriereende stieß nicht nur auf Zustimmung. „Dafür habe ich kein Verständnis. Wer so etwas macht, hat den Fußball nie geliebt“, echauffierte sich Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler. © imago Philipp Lahm: Nach dem Weltmeistertitel 2014 trat Lahm als Kapitän aus der Nationalmannschaft zurück. Die Karriere des 33-Jährigen ist beispiellos: Mit dem FC Bayern München gewann er 2013 unter anderem das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Zum Ende der aktuellen Saison beendet Lahm seine Karriere. Während der WM 2006 erzielte Lahm übrigens das erste Tor im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. © imago Per Mertesacker: Auch der gebürtige Hannoveraner hörte nach der WM 2014 in der Nationalelf auf, steht noch beim FC Arsenal unter Vertrag. Der 32-Jährige plagt sich in der aktuellen Saison mit Verletzungsproblemen und kämpft um seinen Stammplatz. Legendär war sein Interview nach dem Achtelfinale gegen Algerien bei der WM vor drei Jahren. Dabei sagte er: „Ich lege mich jetzt erst mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.“ © imago Thomas Hitzlsperger: Zuletzt spielte er 2013 beim FC Everton, ist seit 2016 als Berater für den VfB Stuttgart im Einsatz. 2014 bekannte er sich offen zu seiner sexuellen Neigung. „Ich äußere mich zu meiner Homosexualität, weil ich die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern voranbringen möchte“, sagte Hitzlsperger damals. © imago Michael Ballack: Der „Capitano“ beendete seine Laufbahn 2012 bei Bayer Leverkusen, arbeitete danach als TV-Experte in den USA und England. Besonders bitter war für Ballack die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, an der er aufgrund einer schweren Verletzung nach einem Foul von Kevin-Prince Boateng nicht teilnehmen konnte. © imago Jens Nowotny: Der ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen wechselte 2006 zu Dinamo Zagreb und beendete dort seine Karriere, stieg danach als Spielerberater ein. Er ist Geschäftsführer seiner eigenen Agentur Insoccer. Für die Nationalelf erzielte er in 48 Einsätzen ein Tor. © imago Tim Borowski: Der ehemalige Mittelfeldspieler war für Werder Bremen bis 2012 im Einsatz, arbeitete 2015 kurzzeitig als Sportlicher Leiter von Bremens Reserve. Sportchef Frank Baumann hatte die Rückkehr von Borowski bei den Bremern im Oktober 2016 aber nicht ausgeschlossen. „Es muss aber für Werder Sinn machen“, sagte Baumann, „und wenn es irgendetwas gibt, das Sinn macht: Warum nicht?“ © imago Bastian Schweinsteiger: Sein Transfer hat uns überrascht. Mit 32 Jahren wechselt „Schweini“ von Manchester United zu Chicago Fire in die USA – einem Team, das zuletzt zwei Jahre in Folge den letzten Platz belegt hatte. Dort soll er eine deutlich offensivere Rolle übernehmen als zuletzt. Bei ManUnited war Schweinsteiger im zweiten Jahr nur Bankdrücker. Auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Arne Friedrich hat bereits für Chicago gespielt. © imago Sebastian Kehl: Der 32-fache Nationalspieler war bis 2015 bei Borussia Dortmund unter Vertrag und machte nach seinem Karriereende erst mal eine Weltreise. „Und als ich wiederkam, bin ich gleich zu meinen Eltern gefahren und habe sie mal wieder in den Arm genommen“, sagte Kehl danach. Aktuell ist Kehl TV-Experte im ZDF, war unter anderem bei der EM 2016 im Einsatz. © imago Bernd Schneider: Der „weiße Brasilianer“ blieb Leverkusen nach seinem Karriereende 2009 noch in den Bereichen Scouting und Jugend erhalten. Aktuell genießt er sein Leben als Familienvater in Jena. Schneider wurde auch „Schnix“ genannt und kam auf 81 Einsätze für die Nationalmannschaft. Vier Tore hat er für Deutschland erzielt. © imago Torsten Frings: Er hörte mit dem Fußball 2013 bei Toronto FC in den USA auf und ist inzwischen Cheftrainer von Darmstadt 98. Dabei sind die „Lilien“ nicht seine erste Station als Coach. Bei Werder Bremen war er zuvor Co-Trainer unter Viktor Skripnik – auch bei der zweiten Mannschaft. © imago David Odonkor: Einst spielte Odonkor bei Borussia Dortmund und Betis Sevilla, im März wurde er als sportlicher Leiter des Oberligisten Hammer SpVgg entlassen. 2015 gewann er die Sendung Promi Big Brother. In Erinnerung bleibt Odonkor, seine Nominierung war 2006 eine große Überraschung, für viele wohl mit seiner Vorlage für Oliver Neuville, der bei der WM 2006 gegen Polen in letzter Minute zum 1:0 traf. © imago Gerald Asamoah: 2015 hing er seine Fußballschuhe bei Schalke 04 II an den Nagel, gründete danach eine Stiftung für herzkranke Kinder. 2017 wurde er Manager der U23 des FC Schalke 04. Innerhalb kurzer Zeit entließ er Trainer Jürgen Luginger. Bei der WM 2006 betätigte er sich als DJ in der Kabine der Nationalmannschaft. © imago Miroslav Klose: Nach seinem Karriereende 2016 bei Lazio Rom absolviert der Weltmeister von 2014 aktuell ein Traineeprogramm beim DFB, um Trainer zu werden. Bei der WM 2014 schrieb Klose mit seinem Tor zum 2:0 gegen Brasilien Geschichte: Mit 16 Treffern ist er alleiniger Rekordtorschütze bei WM-Endrunden – mit 71 Treffern ist Klose außerdem Rekordtorschütze der Nationalmannschaft. © imago Mike Hanke: 2014 beendete er seine Karriere nach seiner Zeit bei GZ Renhe in China, kehrte danach in seine Heimat Neuss zurück. Mit Thorben Marx, seinem Ex-Teamkollegen von Borussia Mönchengladbach, hat er ein Lifestyle-Portal für Profis und Fans gegründet. Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab Hanke dabei 2005 unter dem damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann. © imago Oliver Neuville: 2011 schnürte er die Fußballschuhe zuletzt für Arminia Bielefeld. Inzwischen ist er Co-Trainer bei der U19 von Borussia Mönchengladbach. Sein Treffer in letzter Minute zum 1:1 gegen Polen bei der WM 2006 löste große Euphorie bei den Fans in Deutschland aus. © imago Lukas Podolski: Als letzter Nationalspieler, der beim Sommermärchen mitwirkte, beendete „Poldi“ am 22. März seine Laufbahn im DFB-Team mit dem Abschiedsspiel gegen England – und wie: In seinem letzten Spiel erzielte Podolski ein echtes Traumtor und traf gegen Joe Hart in den Winkel zum 1:0-Siegtreffer. Ab Sommer 2017 spielt Podolski für Vissel Kōbe in Japan. © imago

