Michael Esser steht gegen den VfL Wolfsburg im 96-Tor

2017: VfL Wolfsburg - Hannover 96: Am Mittwoch, den 25. Oktober, um 18:30 Uhr treffen die Roten in der 2. Runde auf Wolfsburg, den Pokalsieger der Saison 2014/2015. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal war 1987 in der 1. Runde. Hannover 96 verlor vor 30 Jahren mit 3:0. © dpa