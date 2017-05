Michael Esser kommt aus Darmstadt - und fordert Tschauner heraus

Niclas Füllkrug gibt den Ton an - und bekommt eine Bierdusche verpasst.

Die Hannover-96-Aufstiegsfeier am Rathaus.

So sehen Aufsteiger aus (v.l.): Manuel Schmiedebach, Miiko Albornoz, Iver Fossum und Uffe Bech.

Gruppenselfie: Die Aufstiegshelden vor 40.000 Fans am Rathaus.

Gruppenselfie: Die Aufstiegshelden vor 40.000 Fans am Rathaus. © Florian Petrow