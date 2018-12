Chaos beim 1. FC Kaiserslautern: Trainer Michael Frontzeck entlassen

Die 1950er Jahre, die "goldenen Jahre", sind der erste Höhepunkt in der Erfolgsvita des 1. FC Kaiserslautern. 1951 nimmt FCK-Legende Fritz Walter die erste deutsche Meisterschaft für die Pfälzer entgegen (Foto), eine weitere 1953 und zwei Finalteilnahmen in den beiden folgenden Jahren schließen sich an. ©

Zuvor hatte sich die sportliche Misere der Pfälzer zugespitzt. Der Zweitliga-Absteiger kassierte am Freitagabend die herbe Pleite in Unterhaching. Mit 21 Punkten verlieren die Pfälzer als Tabellen-Zehnter das angestrebte Ziel Wiederaufstieg immer mehr aus den Augen. Zunächst hatte Sport1 über die Entlassung Frontzecks berichtet. "Diese Entscheidung ist uns schwergefallen, zumal wir nach den Siegen gegen Uerdingen und in Aalen eine positive Entwicklung beobachten konnten", sagte Martin Bader, der Geschäftsführer Sport. "Der Eindruck der vergangenen vier Spiele hat in Summe jedoch dazu geführt, dass wir uns für einen Wechsel auf der Trainerposition entschieden haben.“