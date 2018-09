Wegen Michael Schumacher: "Orgasmus"-Gefühl bei Ex-Formel-1-Fahrer Liuzzi

1994: Dieses Bild entsteht am 1. Mai 1994, also am Todestag von Ayrton Senna. Vor dem Start in Imola unterhält sich die brasilianische Motorsport-Legende mit Michael Schumacher, kurz danach verunglückt Senna beim Großen Preis von San Marino tödlich. Für den Deutschen scheint der Weg zum ersten WM-Titel frei, doch so hat er sich das natürlich niemals gewünscht. Dieser Grand Prix ist gleichbedeutend mit der schwärzesten Stunde in der Formel 1, da zuvor im Qualifying auch Roland Ratzenberger verstirbt. © imago