Wie Batshuayi und Lookman: Diese Bundesliga-Neuzugänge trafen bei ihrem Klub-Einstand

Der Aubameyang-Nachfolger Michy Batshuayi erwischte bei Borussia Dortmund einen Traum-Einstand. Gegen den 1. FC Köln schnürte der Belgier einen Doppelpack. Und Leipzigs neuer Engländer Ademola Lookman schoss RB zum Sieg in Mönchengladbach. In unserer Bildergalerie haben wir weitere Debüt-Torschützen zusammengestellt.

Besser hätte der Auftakt für Michy Batshuayi nicht laufen können. Drei Punkte, zwei Tore, ein Assist: Der Ex-Chelsea-Kicker hat es in nur einem Spiel geschafft, Pierre-Emerick Aubameyang - zumindest vorerst - vergessen zu machen. Beim 3:2 gegen den 1. FC Köln avancierte er zum absoluten Matchwinner. Doch anstatt sich überschwänglich zu feiern, zeigte sich Batshuayi gegenüber der SPORT BILD von seiner bescheidenen Seite: "Ja, ich bin sehr glücklich. Aber das Wichtigste ist der Sieg. Das war das erste Spiel, es war schwierig. Wir wollen in der Tabelle so weit wie möglich nach oben kommen und am Ende natürlich auch in die Champions League einziehen."

Bescheiden ist auch Ademola Lookman: Der junge Engländer war am Deadline Day zu RB Leipzig gewechselt - und hatte sich mit seinem Trainer Sam Allardyce vom FC Everton angelegt. Der wollte den 20-Jährigen lieber in die zweite englische Liga verleihen. Doch Lookman wollte in die Bundesliga - und straft seinen Chef Lügen. Während Everton mit 1:5 beim FC Arsenal verlor (Aubameyang traf beim Debüt), schoss Lookman die Sachsen zum Sieg gegen Mönchengladbach.

Debüt-Torschützen: Diese Fußballer trafen in ihrem ersten Bundesligaspiel für ihren neuen Klub Wie Michy Batshuayi: Auch Kölns Simon Terodde und Bayerns Luca Toni trafen beim Debüt für ihren neuen Klub. © imago Michy Batshuayi: Der Belgier kam als Ersatz für den nach Arsenal abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang. Batshuayis Einstand konnte sich mehr als sehen lassen. Sein Debüt beim 3:2 gegen den 1. FC Köln krönte der ehemalige Chelsea-Stürmer mit einem Doppelpack. © TF-Images/Getty Images Ademola Lookman: Am gleichen Wochenende wie Batshuayi traf auch Lookman für RB Leipzig im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zum 1:0-Sieg. Damit war die 20 Jahre alte Leihgabe vom FC Everton der erste englische Torschütze in der Bundesliga seit Owen Hargreaves (2005). © imago Pierre-Emerick Aubameyang: Der Vorgänger von Batshuayi machte es sogar noch einen Tick besser. Während der Belgier ein Doppelpack schnürte, konnte "Auba" 2013 sogar dreimal treffen - bei seinem Debüt gegen den FC Augsburg (4:0). Der schnelle Gabuner war der erste Dortmunder, dem zum Start ein Dreierpack glückte. © Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images Niklas Süle: Eigentlich wurde er verpflichtet, um Gegentore zu verhindern. Doch dem ehemaligen Hoffenheimer war es vergönnt, die Bundesliga-Saison 2017/18 nach neun Minuten mit seinem Tor gegen Bayer Leverkusen zu eröffnen. © Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images Corentin Tolisso: Nachdem Niklas Süle die Saison mit seinem Tor eröffnet hatte, zeichnete auch für das 2:0 ein Neuzugang verantwortlich. Der Rekordtransfer des FC Bayern (41,5 Millionen Euro) zeigte Qualität und nickte ein. © TF-Images/Getty Images Adhemar: Welch ein Auftakt! Der Brasilianer erzielte bei seinem Debüt für den VfB Stuttgart gleich mal einen Hattrick. In der Winterpause der Saison 2000/01 gekommen, netzte er beim 6:1 gegen den 1. FC Kaiserlautern dreimal ein. Allerdings konnte er an diese Tor-Gala in der Folge nicht anknüpfen und wurde von Felix Magath kaum noch berücksichtigt. © imago Hugo Almeida: Als Thomas Schaaf bei Hannover 96 anheuerte, holte er seinen Stürmer aus alten Bremer Zeiten an die Leine. Der Auftakt gab dem erfahrenen Coach recht: Almeida traf am 18. Spieltag gegen Darmstadt 98. Allerdings konnte das Tor des Portugiesen die 1:2-Niederlage auch nicht verhindern. Am Ende stieg Hannover ab und Almeida verschwand wieder in der Versenkung. © Nigel Treblin/Getty Images Jonathas: Der teuerste Transfer in der Geschichte von Hannover 96 (neun Millionen Euro) erzielte sein erstes Tor für die Roten fünf Minuten nach seiner Einwechslung. Gegen den FC Schalke 04 betrat er in der 62. Minute den Platz, kurz danach durfte er sich von den Fans feiern lassen. Viel mehr gab es von dem Brasilianer in dieser Saison jedoch noch nicht zu sehen, auch weil er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. © imago Martin Fenin: Zu Beginn des Jahres 2008 verpflichtete Eintracht Frankfurt den tschechischen Stürmer, dem das Kunststück gelang, in seinem ersten Spiel gegen Hertha BSC dreimal zu treffen. Drei Jahre später wechselte er nach Cottbus und geriet aufgrund einer Hirnblutung, die er sich infolge eines Fenstersturzes zugezogen hatte, in die Schlagzeilen. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Miroslav Klose: Beim 3:0 gegen Hansa Rostock im August 2007 erzielte Miro direkt einen Doppelpack. Der Stürmer war zu Saisonbeginn für circa 15 Millionen Euro von Werder Bremen an die Isar gewechselt - unter anderem neben Franck Ribéry und Luca Toni. © Johannes Simon/Getty Images Luca Toni: Nicht nur Miroslav Klose traf in seinem ersten Spiel gegen Hansa Rostock, sondern auch Luca Toni. Der Italiener konnte seinen berühmten Ohrschrauber in seiner Debüt-Saison 24-mal zeigen. Damit sicherte er sich direkt die Torschützenkrone. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Lukas Rupp: Für fünf Millionen Euro verpflichtete 1899 Hoffenheim den gebürtigen Heidelberger zur Saison 2016/17. Direkt am ersten Spieltag markierte Rupp seinen ersten Treffer. Sein 1:0 gegen RB Leipzig reichte allerdings nicht zum Sieg, das Spiel endete 2:2-unentschieden. © imago Milos Jojic: Schneller war bei seinem Debüt kein anderer Bundesligaspieler. 17 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Jojic gegen Eintracht Frankfurt das 4:0. Mit diesem Abstauber ging er in die Geschichte ein, es war zudem das drittschnellste Joker-Tor der Historie. © imago Mathew Leckie: Im vergangenen Sommer kehrte der Australier Ingolstadt 04 den Rücken, um in der Hauptstadt eine neue Herausforderung anzunehmen. Eine große Herausforderung war Leckie auch für den VfB Stuttgart, der mit diesem hochmotivierten Neuzugang der Berliner nicht zurechtkam. Leckie erzielte beide Tore zum 2:0-Erfolg. © imago Arjen Robben: Er zeigt es richtig an! Zweimal traf Arjen Robben im August 2009, als er gegen den VfL Wolfsburg kurz nach seinem Wechsel von Real Madrid eingewechselt wurde. Es war der Beginn des Traumduos "Robbery". © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Simon Terodde: Er galt als typischer Zweitligastürmer, für den das Oberhaus eine Nummer zu groß schien. Dass daran nichts dran ist, beweist Terodde seit seinem Wechsel in der Winterpause zum 1. FC Köln. Am 18. Spieltag erzielte er in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer der abgeschlagenen Domstädter - ausgerechnet im Derby gegen Gladbach. Am darauffolgenden Spieltag machte er genau dort weiter und traf gegen den HSV sogar doppelt. © imago

Natürlich wird der schnelle Batshuayi diese Leistung wie auch Lookman in den kommenden Wochen und Monaten bestätigen müssen. Sollte ihm das nicht gelingen, wären die zwei Tore aus seinem ersten Spiel nicht viel wert. Batshuayi wäre nicht der erste Durchstarter, dessen Form in der Folge stagnierte. One-Hit-Wonder hat es in der Geschichte der Bundesliga ausreichend gegeben. Dennoch: Ein perfekter Einstand hilft einem neuen Spieler bei der Eingewöhnung im neuen Klub natürlich enorm weiter. Der 24-jährige Neu-Dortmunder hat bei den Fans auf jeden Fall schon einmal einen guten Eindruck hinterlassen.

Batshuayi ist bei weitem nicht der einzige Neuzugang eines Bundesligisten, der direkt mit einem oder mehr Toren auf sich aufmerksam machen konnte. In unserer* Bildergalerie* erinnern wir an die Transfers, die bereits bei ihrem Debüt einnetzen konnten. Auffällig: In dieser Saison bekamen wir bereits einige Debüt-Tore zu sehen. Klickt euch jetzt von Foto zu Foto und erfahrt so, wer die Schnellstarter der jüngeren Bundesliga-Historie sind!

