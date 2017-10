Miiko Albornoz meldet sich bei 96 zurück: "Fühle mich stärker als je zuvor“ 

„Ich bin hundertprozentig fit. Dafür habe ich sehr hart gearbeitet"

Doch dann erwischte es den Defensivspieler. Ein paar Tage vor dem ersten Pflichtspiel im Pokal beim Bonner SC zog sich Albornoz bei einem Sprint im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. „Das war für mich ein ganz schlimmer Moment. Ich war in der perfekten Verfassung für den Saisonstart, alles war gut. Und dann ging nichts mehr“, erinnert sich der 26-Jährige. „Damit umzugehen, war für mich nicht einfach. Zumal es meine erste schlimme Verletzung in Hannover war.“

Eine neue Erfahrung, „auf die ich gerne verzichtet hätte“, sagt der Chilene. Knapp zwei Monate musste er pausieren, erst in der Länderspielpause Anfang des Monats stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein. Auch am Dienstag übte Albornoz mit dem Team und hofft, am Sonnabend beim Auswärtsspiel der Roten in Augsburg im Kader zu stehen. Es wäre das erste Mal in dieser Saison. „Ich bin hundertprozentig fit. Dafür habe ich sehr hart gearbeitet“, sagt der Linksverteidiger, der sich auch einen Platz in der Startelf zutraut. „Das muss der Trainer entscheiden. Ich bin bereit.“

Was Albornoz am meisten fehlt, ist die Spielpraxis nach der langen Verletzungspause. „Das Spiel gegen Frankfurt kam definitiv zu früh“, sagte André Breitenreiter nach dem 1:2 gegen die Eintracht im Heimspiel am vergangenen Wochenende. Ob der Linksverteidiger für die Partie in Augsburg eine Option ist, ließ Breitenreiter offen. „Er ist frisch, hat Bock. Er muss jetzt gut durchkommen, verletzungsfrei bleiben und keinen Rückschlag erleiden“, sagte der 96-Trainer.