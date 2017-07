Millionen-Angebot: Wechselt Renato Sanches zum AC Mailand?

Gut möglich. Denn nun soll dem FC Bayern ein hohes Angebot für den Europameister von 2016 vorliegen. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, will der AC Mailand für den Neuzugang der vergangenen Saison 47,5 Millionen Euro zahlen. Eine Hammer-Ablöse für einen Spieler, der im ersten Jahr beim FCB nicht überzeugt hat. Der 19-Jährige kam nur in 17 Bundesligaspielen zum Einsatz und zeigte zumeist dürftige Leistungen.

Ermöglichen Sie iFrame um diesen Inhalt darstellen zu können.

Es gibt allerdings einen Haken: Milan will Sanches zunächst für 7,5 Millionen Euro für zwei Jahre ausleihen - erst dann will der Klub, der sich im Sommer namhaft mit Stars wie Hakan Calhanoglu und Leonardo Bonucci verstärkt hat, entscheiden, ob der Mittelfeldspieler fest verpflichtet werden soll. Dann würde der AC Mailand eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro zahlen.