Millionen-Ersparnis! So plant der HSV den Halilovic-Transfer

Wann geht der Deal endlich über die Bühne? Der Verkauf von Alen Halilovic steht bei den Bossen des Hamburger SV wohl ganz weit oben auf der Liste. Doch bisher ist der junge Kroate immer noch Spieler des deutschen Zweitligisten.

Wie die Fußball Bild berichtet, könnte sich das nun aber ziemlich schnell ändern. Denn vieles soll dafür sprechen, dass der Transfer von Halilovic, der zuletzt an UD Las Palmas nach Spanien ausgeliehen war, zum AC Mailand in die Serie A in den nächsten Tagen perfekt gemacht wird.