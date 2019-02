Milos Putera wird Co-Trainer beim SC DHfK Leipzig

Milos Putera bekommt beim SC DHfK Leipzig einen neuen Dreijahres-Vertrag. Der Slowake steht von der kommenden Saison an als Co-Trainer an der Seite von Coach André Haber. Er wird außerdem die Torhüter anleiten und weiter als Backup auch für Notfälle auf dem Spielfeld zur Verfügung stehen. Der aktuelle Vertrag des 37 Jahre alten Torwarts läuft im Sommer aus. „Ich wollte gern in Leipzig bleiben und bin froh, dass es geklappt hat“, sagte Putera am Sonnabend am Rande des DHfK-Neujahrsempfangs mit 250 Gästen in der Arena. Neben seiner Arbeit für den Verein will Putera auch den Trainerschein machen.

In der kommenden Saison verstärkt sich der Handball-Bundesligist mit Joel Birlehm (TuS N.-Lübbecke). Außerdem ist Kapitän Jens Vortmann nach seinem Kreuzbandriss auf dem Weg zu alter Stärke und trainiert zeitweise schon mit der Mannschaft. „Ich hoffe in dieser Saison noch ein paar Spiele zu machen“, so Vortmann. Für den SC DHfK geht es am 10. Februar in Bietigheim wieder um Punkte in der Bundesliga. Ein Sieg ist Pflicht, der Abstiegskandidat liegt nur vier Punkte hinter den Leipzigern auf dem vorletzten Platz. „Dort muss das Hallendach wegfliegen, weil wir einen so guten Handball spielen“, fordert Haber.

Mannschaft hat sich in der Vorbereitung neu erfunden