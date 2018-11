Mini-Chance für Felix Klaus gegen Hannover 96?

Seitdem schuftet Klaus für sein Comeback - ist es am Freitagabend gegen 96 so weit?

Felix Klaus wechselte im Sommer von Hannover 96 nach Wolfsburg. Dank einer Klausel im Klaus-Vertrag konnte der VfL den Flügelflitzer für drei Millionen Euro holen. In der VW-Stadt lief es für Klaus allerdings bisher nicht rund: Gleich in seiner ersten Trainingswoche zog er sich eine Schambeinentzündung zu, musste im August operiert werden.

Gegen seinen Ex will er unbedingt ran...

Am Ende der Saison stand der Aufstieg. Hier der Jubel in Sandhausen. © imago/Nordphoto

"Hannover war meine schönste Station bisher"

Seinen Wechsel in die Autostadt hat Klaus trotz des holprigen Starts nicht bereut. "Das war mein Reizpunkt, dass mich mit der Qualität, die es hier gibt, noch mehr erwartet als in Hannover", sagte Flügelflitzer. An seine 96-Zeit denkt er dennoch gerne zurück. "Hannover war meine schönste Station bisher. Dort habe ich den Aufstieg miterlebt, wir hatten eine geile Truppe. Auch heute habe ich noch Kontakt zu einigen Spielern", so Klaus.

Vielleicht trifft er die am Freitagabend wieder...