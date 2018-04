Mintzlaff schafft Klarheit bei RB Leipzig: Hasenhüttl bleibt Trainer

Leipzig. RB Leipzig hat etwaige Wechsel-Spekulationen rund um Coach Ralph Hasenhüttl mit einer entschiedenen Ansage beendet. Der Bundesligist besteht darauf, dass der Trainer seinen bis 2019 laufenden Vertrag beim deutschen Vize-Meister erfüllt. "Hasenhüttl wird in der kommenden Saison unser Trainer sein", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Donnerstagabend vor dem Anstoß des Viertelfinal-Hinspiels der Europa League gegen Olympique Marseille im Sender Sport1.

Der Österreicher, der die Sachsen in die Champions League geführt hatte, war von verschiedenen Medien und Experten in den vergangenen Wochen immer wieder mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Hasenhüttl selbst hatte zuletzt allerdings zu erkennen gegeben, dass er sich in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung in Leipzig befinde. Zudem hatte bereits RB-Sportdirektor Ralf Rangnick die immer wieder aufs Neue blühenden Gerüchte ins Reich der Märchen. Es sei nicht das Problem der Messestädter, wenn andere Clubs Trainer suchen, ließ er sich zitieren.