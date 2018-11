Minuskulisse, aber erfolgreich: Hannover Indians nehmen Revanche gegen Moskitos

Vor einer Woche haben sie sich von den Hannover Scorpions düpieren lassen, den Moskitos Essen ließen sie aber keinen Stich: Die Hannover Indians gewannen ihr Heimspiel in der Oberliga Nord gegen die Westdeutschen mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Minuskulisse am Turm

Die Partie sahen 1566 Zuschauer - Minusrekord in der aktuellen Saison, mit Sicherheit auch ein wenig die Auswirkungen vom Derby. Dieses Spiel zählte dreimal so viele Besucher, was aber auch an den sogenannten Event-Zuschauern lag.