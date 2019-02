Ladenhüter DFB-Pokal: RB Leipzigs Rangnick kann sich Minuskulisse nicht erklären

DURCHKLICKEN: Der Erstrundensieg gegen Wolfsburg am 29. Juli 2011

Der 29. Juli 2011 geht in die noch junge Geschichte von RB Leipzig ein. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist Bundesligist VfL Wolfsburg zu Gast. Daniel Frahn nimmt dreimal Maß und trifft dreimal. Am Ende steht es 3:2. Der haushohe Favorit ist ausgeschieden und die RB-Fans feiern ihre Helden. © Christian Modla