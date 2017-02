Exklusiv! Mirko Slomka im Interview: "Der HSV hatte mich ausgesaugt!"

Mirko Slomka kann es noch: 868 Tage nach seinem letzten Auftritt als Fußball-Cheftrainer in der 1. Liga mit dem Hamburger SV (0:2 in Hannover) hat er am Sonntag ein gelungenes Comeback gefeiert: 3:2 mit seinem neuen Verein Karlsruher SC in der 2. Liga gegen Arminia Bielefeld. Im Interview erklärt der ehemalige 96-Trainer die Gründe für seine lange Pause und wie er mit dem KSC (Platz 15) die Klasse halten will.

Ihr Aus beim Hamburger SV im Jahr 2014 war der Anfang einer langen Phase ohne Trainerjob – mehr als zwei Jahre waren Sie raus. Wie lässt sich das erklären? Es war so, dass ich mich damals sehr früh mit Anfragen von Vereinen auseinandersetzen musste – direkt nach der Beurlaubung. Ich war interessiert, habe aber gemerkt, dass ich nicht bereit war. Da hatte ich einem Verein schon eine Zusage gegeben. Nur war es so, dass der HSV mich ausgesaugt hatte. Die Beurlaubung kam für mich überraschend. Deswegen brauchte ich Zeit, um alles zu verarbeiten. Und so wurden die Anfragen weniger. Hinzu kam die Situation, dass sich viele Vereine bei ihrer Suche auf eigene Trainer, zum Beispiel aus dem Juniorenbereich, konzentriert haben – was ja auch super ist. Julian Nagelsmann (Trainer von 1899 Hoffenheim, d. Red.) ist da das beste Beispiel.

Herr Slomka, die ersten Wochen beim Karlsruher Sport-Club liegen hinter Ihnen. Wie ist es, wieder aktiv im Trainergeschäft zu sein? Es macht ganz viel Spaß. Vor allem bei diesem Verein, der eine große Tradition hat und sehr gut organisiert ist, aber eben auch ein paar Änderungen braucht, was Räumlichkeiten und Bedingungen angeht. Dabei zu helfen, etwas auf die Beine zu stellen, ist reizvoll. Aber am Ende ist es natürlich so, dass es um den Fußball geht. Der ist hier mein Hauptjob. Auf dem Platz. Und da bin ich mit großer Freunde und großer Bereitschaft dabei. Ich will hier etwas bewegen.

In der darauffolgenden Saison 2014/15 wurde Slomka bereits am 15. September nach nur drei Spielen entlassen - ausgerechnet nach einer 0:2-Niederlage in Hannover.

In der darauffolgenden Saison 2014/15 wurde Slomka bereits am 15. September nach nur drei Spielen entlassen - ausgerechnet nach einer 0:2-Niederlage in Hannover. © imago

In der folgenden Saison gab es auf europäischer Bühne das frühe Aus im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Anschi Machatschkala. In der Bundesliga wurde Hannover am Ende der Spielzeit 2012/13 Neunter.

In der folgenden Saison gab es auf europäischer Bühne das frühe Aus im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Anschi Machatschkala. In der Bundesliga wurde Hannover am Ende der Spielzeit 2012/13 Neunter.

In der Saison 2006/07 machte Slomka Manuel Neuer zur neuen Schalker Nummer eins und setzte den langjährigen Stammtorwart Frank Rost auf die Bank. Lange führt Slomka die Tabelle mit Schalke an, am Ende wird der Klub Zweiter.

In der Saison 2006/07 machte Slomka Manuel Neuer zur neuen Schalker Nummer eins und setzte den langjährigen Stammtorwart Frank Rost auf die Bank. Lange führt Slomka die Tabelle mit Schalke an, am Ende wird der Klub Zweiter. © imago

Am 4. Januar 2006 wurde er überraschend zum Cheftrainer ernannt, nachdem Rangnick auf Schalke entlassen wurde. Er führte den Klub in seiner ersten Saison ins Halbfinale des Uefa-Cups und wurde in seiner ersten Bundesliga-Saison als Cheftrainer Vierter.

Am 4. Januar 2006 wurde er überraschend zum Cheftrainer ernannt, nachdem Rangnick auf Schalke entlassen wurde. Er führte den Klub in seiner ersten Saison ins Halbfinale des Uefa-Cups und wurde in seiner ersten Bundesliga-Saison als Cheftrainer Vierter.

Stattdessen haben Sie später einen anderen Job angenommen: Sie sind zum Fernsehen gegangen, haben für Sky die Kommentatoren beraten.

Es war eine Rolle, die mehr im Hintergrund stattgefunden hat. Ich wollte im Fußballbereich bleiben und eine andere Sichtweise kennenlernen. Deswegen habe ich mich um die Kommentatoren gekümmert. Das hatte natürlich die Folge, dass ich ganz viele Spiele gesehen habe – teils auch mehrfach. So bin ich immer sehr gut informiert geblieben was die 1. und 2. Bundesliga, Spieler und Spielsysteme angeht. Es hat mir gefallen, ich hätte den Job auch noch eine Saison weitermachen können. Ich wollte das aber nicht tun, weil ich wieder in die Stadien wollte, um live dabei zu sein und entsprechend weniger vor dem Fernsehschirm zu sitzen. Ich wollte wieder auf die Piste gehen, das Leben im Stadion spüren. Das habe ich dann in Deutschland, England, Frankreich und Spanien getan. Das hat mir sehr geholfen. Und: So hat es sich für mich hier beim KSC schon in der ersten Trainingsminute so angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen.

Ende des vergangenen Jahres sagten Sie gegenüber Sky, dass der VfL Wolfsburg seiner Bilanz nach nicht unbedingt an Trainer Valerien Ismael festhalten müsse. Vielfach wurde das als Bewerbung um den Job beim VfL bewertet, Sie haben sich im Anschluss bei Ismael entschuldigt. Und jüngst schlugen Ihre Äußerungen in der ARD über Gespräche mit dem FC Bayern in den Spielzeiten 2007/08 und 2012/2013 Wellen. Wie sehen Sie die Diskussionen über diese Äußerungen?

Ich bin mitunter überrascht, was aus so etwas gemacht wird. Im Fall Valerien Ismael war die Kritik allerdings absolut berechtigt. Das war eine Blödheit von mir, die eigentlich unvorstellbar ist. Ich habe mich zu etwas hinreißen lassen. Ich habe es sofort hinterher gemerkt – aber da war es schon zu spät. Was Bayern München angeht: Ich wurde auf das Thema angesprochen. Und warum sollte ich dann irgendwelche Geschichten erzählen? Es war halt so. Aber klar ist ja: Diese alten Zeiten sind vorbei. Ich bin ja jetzt nicht mehr beim FC Bayern München im Gespräch. (lacht) Ich freue mich einfach, dass ich hierher zum KSC, der mit Vertrauen schenkt, kommen durfte.

Aus Sicht in Ihrer Position als Vorstandsmitglied beim Bund Deutscher Fußballlehrer: Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen in der Bundesliga? In dieser Saison mussten schon die Trainer Skripnik, Labbadia, Hecking, Kauczinski, Meier, Schuster und Schubert gehen. Kommen Tugenden wie Konstanz und Vertrauen heutzutage zu kurz?

Ja. Es wäre schön, wenn die Trainer von heute eben nicht nur die von heute sind, sondern auch die von morgen. Alle Kollegen haben ihre Idee vom Fußball, eine Philosophie, die sie auf ihre Mannschaften übertragen wollen. Da ist die Zeit, die einigen Kollegen dafür eingeräumt wird, manchmal wirklich sehr knapp. Aber grundsätzlich glaube ich, dass viele Vereine eigentlich lieber an ihren Trainern festhalten würden. Doch der Druck von außen ist so massiv, dass Vereine irgendwann nicht mehr standhalten können. Das ist sehr schade – auch wenn es grundsätzlich ja schon passieren kann, dass es mal nicht mehr passt mit einem Trainer. Ich habe das ja auch erlebt, beispielsweise in Hannover. Aber da waren halt auch vier gemeinsame Jahre absolviert. Da kann man sagen: „Ja, es war eine gute Zeit.“ Aber manchmal ist diese Zeit nach nicht einmal einem Jahr schon wieder abgelaufen. Wie bei mir in Hamburg. Sieben Monate. Da frage ich mich dann schon: Ist das jetzt der richtige Weg für einen Verein?