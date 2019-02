Umstrittener WM-Gastgeber: Miroslav Klose begeistert von Entwicklung in Katar

Die WM 2022 wirft ein Jahr nach dem Turnier in Russland bereits ihre Schatten voraus: Die Weltmeisterschaft findet in drei Jahren im Emirat Katar statt. Ein höchst umstrittener Gastgeber: Die Scharia ist im kleinen Land am Persischen Golf die Quelle der Gesetzgebung, dem Land wird mancherorts heimliche Unterstützung des internationalen Terrorismus vorgeworfen. Doch inzwischen schreibt das Land auch sportliche Schlagzeilen: Überraschend gewannen die Nationalmannschaft Anfang Februar den Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten, setzte sich gegen die favorisierten Japaner durch.