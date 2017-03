Mit Bayern und Dortmund: Der 24. Bundesliga-Spieltag im Liveticker

SITUATION: Mit nur sechs Punkten liegt die Eintracht auf Platz 16 der Rückrundentabelle. Die Bayern haben in dieser Saison nach einem Champions-League-Einsatz noch kein Ligaspiel verloren.

SITUATION: Der BVB im Aufwind: vier Pflichtspiele nacheinander gewonnen, 16:2-Tore. Hertha will auf jeden Fall ins internationale Geschäft. Die Berliner sind beste Heimmannschaft der Liga.

SITUATION: Hoffenheim nimmt Kurs auf die Champions League und ist auf dem Weg zur ersten Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Freiburg rückt den Europa-League-Plätzen näher. PERSONAL: Freiburg kann in Bestbesetzung antreten, Hoffenheim wieder mit dem zuletzt ausgefallenen Toljan planen. Kaderabek, Rupp, Uth und Schär fehlen verletzt.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

SITUATION: RB will nach dem 2:2 in Augsburg drei Punkte, um Platz zwei zu festigen. Wolfsburgs neuer Trainer Jonker startete mit einem Remis in Mainz.

PERSONAL: RB kann mit Keita (zuletzt Mittelfußprellung) planen. Ilsanker ist gesperrt, Stürmer Poulsen und Innenverteidiger Klostermann sind verletzt. Bei den Gästen fehlt erneut Benaglio.