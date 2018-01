Mit Coutinho-Millionen: Liverpool will RB-Star Naby Keita schon im Januar 

Der Grund könnte ein anderer Transfer sein: Juventus Turin buhlt zurzeit heftig um den deutschen Nationalspieler Emre Can, will den 23-Jährigen, dessen Vertrag in Liverpool am Ende der Saison ausläuft, unbedingt schon jetzt holen. Die "Reds" beteuern zwar, dass Can auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bleibt, sind aber trotzdem unter Zugzwang. Keita könnte eben auch Philippe Coutinho als Spielmacher ersetzen - der Brasilianer ist nach Barcelona abgewandert.