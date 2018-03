Mit neuem Pass und Finalambitionen: RB Leipzig-Fan allein auf Europapokalreise

Anzeige

St. Petersburg. Schneegestöber und minus sieben Grad Celsius. In St. Petersburg friert sogar das Wasser in den dicken Regenrinnen. RB-Fan René Henck, der weder englisch noch russisch spricht, stört das nicht, Denn er mag das Abenteuer. „Als der Gegner ausgelost wurde, habe ich mir innerhalb von einer Woche einen neuen Pass ausstellen lassen“, berichtet der 51-Jährige. Er ist einer von nur 33 RB-Leipzig-Fans, der die Reise ins 1500 Kilometer Luftlinie entfernte Russland auf sich genommen hat.

Im Fanshop von Zenit kauft sich Henck zwei Begegnungsschals für das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League am Donnerstagabend im hochmodernen WM-Stadion. Gerade einmal zehn Euro kostet das wärmende Accessoire. Einen für sich und einen für seinen Sohn, der allerdings wegen einer Verletzung beim Fußballspielen zu Hause bleiben musste. Dank Alexander ist der Vater RB-Fan geworden. Sein Junge spielte in der Jugend bei Großaspach gemeinsam mit dem Sohn von Ralf Rangnick in einer Mannschaft. Dort unterhielt er sich am Spielfeldrand auch mehrfach mit dem jetzigen Sportdirektor der Leipziger. Die Sympathie schwappte auf den Verein über.

Die Organisation für die Reise nach St. Petersburg war gar nicht so einfach, berichtet der 51-Jährige. Das Visum bekam er kurz vor knapp, erst einen Abend vor dem Abflug. Doch am schwierigsten gestaltete sich der Kauf eines Tickets. Mehrfach musste er bei RB Leipzig nachfragen, weil er in den verschiedenen Verkaufsphasen trotz geringer Nachfrage keine Karte bekam. „Vielleicht wären auch mehr Fans mitgefahren, wenn das nicht so schwierig gewesen wäre“, sagt Henck, der sich bis heute über das Prozedere wundert, trotz großem Aufwand aber nur 15 Euro für den Eintritt zahlte.

Nun wird er am Donnerstagabend im Krestowski-Stadion als einer von 33 Leipziger Anhängern im 1.200 Zuschauer großen Gästeblock stehen. Gegen die mehr als 43.000 russischen Fans haben die Leipziger akustisch nicht den Hauch einer Chance. Angst vor den Zenit-Hooligans, die 2014 zahlreiche BVB-Anhänger vor dem Champions-League-Spiel in St. Petersburg verprügelten, hat Henck nicht. „Ich glaube nicht, dass vor der WM im Sommer hier schlimme Sachen passieren“, hofft der RB-Fan.

Als Schausteller kann der gebürtige Greizer nur selten bei Leipziger Spielen live dabei sein. Das Duell gegen Zenit ist seine erste internationale Auswärtspartie mit RB in dieser Saison. Er ist guten Mutes, dass das Hasenhüttl-Team ins Viertelfinale einzieht. „Ich war noch nie bei einem Spiel, das sie verloren haben“, sagt der 51-Jährige. Für das Europa-League-Finale am 16. Mai in Lyon hat sich Henck bereits frei genommen.

