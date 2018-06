Mit Petr Cech, Tim Wiese und Mike Hanke: Das sind die Teams bei Per Mertesackers Abschiedsspiel

Am Montag startet der Vorverkauf für das Abschiedsspiel von Per Mertesacker am 13. Oktober in der HDI-Arena. Die beiden Teams "Mertes 96-Freunde" und "Pers Weltauswahl" setzen sich aus vielen ehemaligen Weggefährten Mertesackers zusammen, darunter auch der Arsenal-Torwart Petr Cech, Bremen-Legende Torsten Frings und Ex-96-Stürmer Mike Hanke. Das sind die Spieler der beiden Mannschaften.