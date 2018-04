Mit Polizei-Eskorte: Fans von RB Leipzig vor Pyrotechnik geschützt ins Stadion geleitet

Die Fans von RB Leipzig haben sich am Abend gemeinsam auf den Weg zum Stade Velodrome gemacht und freuen sich auf das Spiel bei Olympique de Marseille.

Der große Fanmarsch vom Mittelmeer zum Velodrome wurde aus Sicherheitsgründen von der französischen Polizei abgesagt. Einen gemeinsamen Treffpunkt für die rund 600 RB-Fans gab es am Donnerstagabend trotzdem. Rund 300 von ihnen versammelten sich knapp drei Stunden vor Spielbeginn nur ein paar hundert Meter von der Spielstätte entfernt am Platz Rond-Point-du-Prado, um gemeinsam mit Gesängen zum Gästeblock zu ziehen.

Einig sind sich die vier RB-Fans über das Ergebnis am Abend nicht. Doch Kai meint: „Wir kommen auf jeden Fall weiter.“ Am Stadion angekommen, werden die Anhänger erst einmal in die Tiefgarage geleitet, singen noch immer „Europapokal“. Auf den Straßen knallt es wieder. Die weiß-hellblauen Farben der Olympique-Anhänger sind überall zu sehen. Es wird ein heißer Abend vor mehr als 60.000 französischen Fans für RB Leipzig.