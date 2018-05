Mit Sieg gegen die Bayern im Pokal: Kovac will es allen Zweiflern zeigen

Anzeige

Da sage noch einer, es braucht in Berlin unbedingt eine Eintrittskarte. Abertausende Anhänger von Eintracht Frankfurt werden sich auch ohne eines der begehrten 74.322 Tickets für das DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern (20 Uhr/So könnt ihr es sehen!) in die Hauptstadt begeben. Vielen Eintracht-Fans genügt schon, was am Spieltag am Breitscheidplatz geboten wird. Die Musiker von Roy Hammer spielen ihre Schlager, Steinadler Attila zeigt seine Schwingen. Oberbürgermeister Peter Feldmann ergreift das Wort und natürlich steht auch Vereinspräsident Peter Fischer am Mikrofon. Der dann vermutlich bei seiner geplanten Rede am Nachmittag schon stockheiser ist.

Wie sehr die Entourage der Adlerträger, deren offizielle Delegation bereits am Donnerstag in die Hauptstadt geflogen ist, dem zweiten Endspiel hintereinander entgegenfiebert, wird auch daran deutlich, dass eine Fluggesellschaft den Slogan „Die Rückkehr der Adler“ an eine Maschine gepappt hat, mit der vier Sonderflüge gestartet werden – und am Sonntag der Rückflug der Mannschaft. Anführer Kevin-Prince Boateng sagte: „Wir würden das Olympiastadion zweimal voll bekommen. Der Support der Stadt und der Fans ist unglaublich. Ich hoffe, dass wir das zurückzahlen können.“

Kovac säte Zwietracht bei der Eintracht

Genau das wiederum ist nicht so sicher. Als Joachim Löw gefragt wurde, was er als Ehrengast erwarte, sagte der Bundestrainer unverblümt: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bayern gewinnen wird.“ Noch viel klarer als im Vorjahr gegen Dortmund, als die Hessen nach großem Kampf – 1:2 nach 1:0-Führung – die Segel strichen, liegt der Ball beim Gegner. Zudem ist der Trend nicht der Freund der Eintracht. Was mit der Zwietracht zu tun hat, die das Trainerteam gesät hat. Im Grunde hat nur der Einzug in dieses Endspiel die Wogen geglättet, die Niko und Robert Kovac mit ihrem Abgang zum FC Bayern auslösten. Wobei es nie um die Tatsache ging, eine Ausstiegsklausel zu nutzen, sondern das Versteckspiel mit der „Stand jetzt“-Formulierung – und der Behauptung, alles habe sich binnen 24 Stunden entschieden. Kurz darauf verriet Niko Kovac dann im Hintergrundgespräch, es sei „immer mein Ziel gewesen, Trainer von Bayern München zu werden“. Und im Grunde habe mit der Vertragsunterschrift im Dezember 2016 festgestanden, dass er irgendwann mal zu den Bayern wollte.

Niko Kovac: Bilder seiner Karriere Niko Kovac soll neuer Trainer des FC Bayern München werden. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte. © Getty Seine Karriere startete Kovac beim Berliner Stadtteilverein Nord Wedding, ehe er 1989 zu Hertha Zehlendorf wechselte. 1991 folgte der Schritt zu Hertha BSC, dem größten Vereins seiner Heimatstadt. Der Stolz steht dem damals 19-Jährigen ins Gesicht geschrieben, als er beim offiziellen Fototermin posiert. © imago Für die Hertha spielt der zweikampfstarke Mittelfeldspieler zunächst bis 1996. Hier am 22. Oktober 1995 beim Einwurf. Insgesamt absolviert er für seinen Berliner Verein 242 Spiele, in denen er 24 Tore schießt. © imago/Oliver Behrendt Niko Kovac wechselt 1996 zu Bayer 04 Leverkusen. Hier posiert er in seinen ersten Monaten beim neuen Verein. © imago/HJS Am 10. Juli 2001 zeigen sich Niko und Robert (l.) Kovac bei ihrem neuen Verein - dem FC Bayern. Während Niko vom HSV nach München wechselt, kommt Robert von Bayer 04. Anders als Niko hat Robert nie für Hertha BSC gespielt. 1995 wechselte er von Hertha Zehlendorf nach Nürnberg, 1996 weiter nach Leverkusen. Bayern bringt die Brüder wieder zusammen. Genau wie 2018. © imago/team 2 Nach zwei Jahren und 51 Einsätzen beim FC Bayern kehrt Kovac 2003 zur Hertha zurück. Mittlerweile ist er zum Führungsspieler gereift. Bis 2006 spielt er noch für die Berliner, wechselt dann zu seiner letzten Station RB Salzburg nach Österreich. Für Hertha spielt er insgesamt acht Jahre. © Getty/Bongarts Bei der WM 2006 nimmt Kovac (l.) mit seinem Bruder Robert den Japaner Junichi Inamoto in die Zange. Insgesamt absolviert Kovac 83 Länderspiele für Kroatien. Er schießt 14 Tore und ist im Mittelfeld ein Leader. Im Oktober 2008 tritt er nach einem 0:0 gegen die Ukraine aus der Auswahl zurück. © Getty Erste Schritte als Trainer sammelte Kovac bei Red Bull Salzburg, wo er 2011/12 als Co-Trainer von Ricardo Moniz arbeitete. © imago/GEPA Stolzer Moment: Niko Kovac (l.) als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien. Trotz eines 4:0 gegen Kamerun scheiden die Kroaten wegen Niederlagen gegen Gastgeber Brasilien und Mexiko (jeweils 1:3) in der Gruppenphase aus. Kovac ist von 2013 bis 2015 Coach der Kroaten. Immer an seiner Seite: Bruder Robert. © imago/Moritz Müller Im März 2016 übernahm Niko Kovac den abstiegsbedrohten Erstligisten Eintracht Frankfurt - sein erster Job in der Bundesliga. Er führte die Hessen noch in die Relegation, wo das Team um den gerade von einer Krebserkrankung erschütterten Kapitän Marco Russ den Klassenerhalt gegen Nürnberg schaffte. Stark: Kovac tröstete nach dem Abpfiff im Moment des Triumphes die FCN-Spieler. Dafür wurde er mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports geehrt. © Getty Starkes Gespann: Kovac (scharf) mit seinen Assistenten Robert Kovac und Armin Reutershahn. © Getty Das größte Spiel seiner Laufbahn war das DFB-Pokal-Finale 2017. Kovac gibt sich bei der Pressekonferenz mit Dortmunds Trainer Thomas Tuchel kämpferisch. Frankfurt ist krasser Außenseiter. © Getty Und Frankfurt macht dem BVB das Leben schwer: Obwohl Dembélé schon nach acht Minuten das 1:0 macht, bleiben die Hessen im Spiel. Rebic gleicht nach einer halben Stunde sogar aus. Am Ende siegt jedoch der BVB, weil Aubameyang nach einem Foul von Hradecky vom Punkt aus cool bleibt. © Getty Ein enttäuschter Niko Kovac bei der Medaillenvergabe. Seinem ersten Titel war er noch nie so nah wie an jenem Abend in seinem "Wohnzimmer", dem Olympiastadion. © Getty Seit dem Herzschlagfinale in der Relegation hat Kovac in Frankfurt Bemerkenswertes geleistet: In der laufenden Saison spielen die Frankfurter eine blitzsaubere Saison, stehen nach 29 Spieltagen auf dem fünften Platz - einzig die großen Topklubs FC Bayern, Schalke, BVB und Bayer 04 stehen vor den Hessen. © Getty

"Wenn beide Teams ihre optimale Leistung bringen, wird es schwer für uns"

Gegen den wahren Herzensverein nach zweieinhalb Jahren sein Abschiedsspiel zu bestreiten, feuert den Ehrgeizling noch an. Seine Mannschaft wurde die Woche noch mehr abgeschottet als ohnehin. Kein öffentliches Training, kaum Interviews. Boateng erzählte, nicht mal mit nassen Haaren dürften die Spieler die Kabine verlassen, es könnte sich ja jemand erkälten. Ein letztes Mal sollen sich alle zusammenraufen. Der Coach wirkt fordernd, fast aggressiv soll die Ansprache gewesen sein. Wenn die in der Liga noch aus den Europapokalplätzen gerutschte Eintracht gegen den Favoriten untergeht, dann ohne den Vorwurf, wieder eine Chance weggeworfen zu haben.

„Wenn beide Teams ihre optimale Leistung bringen, wird es schwer für uns“, gibt der in Berlin geborene Kroate zu. Die 1:4-Klatsche gegen eine bayrische C-Elf zeigte dies bereits vor drei Wochen.

Nur ein Sieg zerstreut die Zweifel

Letztlich haben vier Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen belegt, dass sich zwei Komponenten zu einer leistungsschädigenden Mixtur vermengten: ein Spannungsabfall und ein Kräfteverschleiß. Die Zugmaschine Kovac hat an Glaubwürdigkeit verloren. Hinzu kommt der körperliche Faktor: Viele Profis wirken ausgelaugt – und viele fragen sich, wie Kovac erst die Belastung steuern will, wenn er an der Säbener Straße ein Starensemble durch drei Wettbewerbe führen soll. Auch deshalb ist ihm das Finale so wichtig: Mit einem Sieg könnte er all die leisen Zweifel wegwischen, die seine Münchner Mission schon heute begleiten. Und er würde alle Eintracht-Fans glücklich machen. Auch die vielen, die nicht im Stadion sind.

KOMMENTIEREN