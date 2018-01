Amateurfußball im Video: Hallenturnier nach Massenschlägerei abgebrochen

Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun! Bei einem Fußballhallenturnier des Kreisligisten FC Italiana Singen kam es am vergangenen Samstag zu einer Massenschlägerei, woraufhin das Turnier in Baden-Würtemberg abgebrochen wurde. Doch was genau war passiert? Nach Informationen des Südkuriers kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Spielern auf dem Spielfeld, an denen sich auch Zuschauer beteiligten.