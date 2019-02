Mit Video: Recke Kastening gelingt Traumtor beim All-Star-Game der Handballer

Timo Kastening ist eigentlich auf den HSV Handball eingestellt gewesen. Der Zweitligist war für Freitag nach Burgdorf zum Test gegen die Recken eingeladen. Also keine besonders spektakuläre Partie. Dann klingelte am Vorabend das Telefon des in dieser Saison so starken Rechtsaußen: Sven-Sören Christophersen, TSV-Sportchef, kündigte ihm ein Spektakel an. Kastening war für den verletzten Niclas Ekberg (THW Kiel) für das All-Star-Team nachnominiert worden. Und das schlug die deutsche Nationalmannschaft in der mit 6200 Zuschauern ausverkauften Porsche-Arena von Stuttgart mit 42:39 (21:21).