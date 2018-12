Mit welcher Elf soll Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf starten?

Am Samstag (15.30 Uhr) steigt der Keller-Krachen zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. In der HDI-Arena soll es am letzten Spieltag der Hinrunde einen versöhnlichen Abschluss geben. Der Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen darf nicht zu groß werden. Außerdem kämpfen die Spieler um ihren Weihnachtsurlaub. Im Falle einer Niederlage fällt dieser nämlich aus.

Niclas Füllkrug wird eine große Lücke im 96-Sturm hinterlassen. Er wird für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Gegen den SC Freiburg starteten Hendrik Weydandt und Bobby Wood in der Offensive. Wie soll André Breitenreiter seine Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf aufstellen?