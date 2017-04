Stoppen die 96-Mitglieder Martin Kinds Pläne?

Wie geht es weiter bei Hannover 96? Das ist die zentrale Frage der Hauptversammlung am Donnerstagabend im HCC. Präsident Martin Kind kämpft für die Abschaffung der 50+1-Regel, die Opposition will die Klausel unbedingt erhalten und damit Kinds Übernahmepläne stoppen.

Die Mitgliederversammlung hat am Donnerstagabend über eine Satzungsänderung zu entscheiden, die verhindern soll, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand von Hannover 96 derart wichtige Entscheidungen ohne das Votum der Mitglieder treffen dürfen. Es bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Antragsteller David Waack sagt dazu: „Eine Satzung befindet sich immer in einem fließenden Prozess. Wenn es neue Entwicklungen gibt, die eine Änderung aus Sicht der Mitglieder erforderlich machen, ist das ein normaler demokratischer Prozess, zu jedem Zeitpunkt eine Satzungsänderung zu beantragen.“

Worum geht es genau bei der 50+1-Regel? Martin Kind will die Mehrheit bei der wichtigsten GmbH des Zweitligisten übernehmen, der Komplementär-GmbH zur Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. Dieses Unternehmen kümmert sich um den Profibereich und das Nachwuchsleistungszentrum. Einen entsprechenden Antrag hat der 72-Jährige als Privatmann bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestellt und will dazu eine Ausnahmeregelung nutzen, die diejenigen betrifft, die einen Verein 20 Jahre und mehr ununterbrochen und erheblich gefördert haben. Andere Beispiele sind Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg. Beide Vereine gehören zu 100 Prozent den Unternehmen Bayer und Volkswagen. Auch für Hoffenheim trat 2015 die Schutzklausel außer Kraft. Hier zugunsten von Mäzen Dietmar Hopp.

Auch die aktuelle 96-Satzung lässt ein solches Vorgehen zu. Denn: Die Mitglieder wählen den Aufsichtsrat, der wiederum ernennt den Vorstand. „Und beide Gremien haben vollumfänglich sowohl die Verantwortung als auch die Entscheidungskompetenz“, sagt Kind. Im Klartext: Die Gremien treffen stellvertretend für die Mitglieder die Entscheidungen. Die 50+1-Regelung schreibt vor: Der Stammverein, also Hannover 96 e.V., muss die Mehrheit an einem Fußball-Bundesligisten behalten – und damit kein Investor. „Entweder durch Anteile an der Kapitalgesellschaft oder durch die Berufung der Geschäftsführer durch den e.V. Für mich ist das ein Erfolgsmodell. Warum sollten wir das anders machen als andere Vereine?“, sagt Waack, der Kind zwar nicht unterstellt, den Verein an den erstbesten Investor verkaufen zu wollen. Aber alleine diese Möglichkeit zu haben bereitet ihm Sorge für die Zukunft. Zumal er nicht wisse, wer einmal die Kind-Nachfolge antreten wird. „Als verantwortungsbewusstes Vereinsmitglied würde ich nie so ein großes Risiko eingehen, zumal der Breitensport finanziell enorm von den vielen Fußballmitgliedern profitiert.“

Martin Kind teilt diese Sorge nicht. Er nimmt alle Vereinsmitglieder in die Pflicht, gemeinsam Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Er sieht in der Klausel die Chancengleichheit in der Bundesliga in Gefahr, zumal die anderen Vereine schon längst kreative Wege gefunden hätten, diese Vorschrift zu umgehen.