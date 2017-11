MLB: Houston Astros gewinnen erstmals die Meisterschaft 

Die Houston Astros haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie besiegten die Texaner am Mittwoch (Ortszeit) die Los Angeles Dodgers mit 5:1. In der Best-of-7-Serie setzte sich Houston mit 4:3 nach Spielen durch.