Moderne Selfie-Analyse: Spieler von Hannover 96 beobachten sich auf dem Handy

2016/17 - RB Leipzig: Die roten Bullen legten eine blitzsaubere Premierensaison in der höchsten deutschen Spielklasse hin. Die schlechteste Platzierung war Rang acht. Zeitweise (Elfter bis 13. Spieltag) war das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl sogar Spitzenreiter. Ab Runde 14 – an diesem Spieltag kassierte RB auch seine erste Niederlage - machten sie es sich auf dem zweiten Platz gemütlich – und verblieben dort bis Saisonende. © dpa

2016/17 - SC Freiburg: Auch der zweite Aufsteiger SC Freiburg machte in dieser Spielzeit von sich reden und schaffte es als Siebter in die Qualifikation zur Europa-League. Gegen den Viertplatzierten aus Slowenien, NK Domzale, kam dort jedoch das frühe Aus für die Streich-Truppe. © dpa

2014/15 - SC Paderborn : Dem euphorischen Start folgte der Kater. Nach vier Spielen war das Team um Trainer André Breitenreiter auf Platz eins zu finden. Danach ging es kontinuierlich abwärts. Am 23. Spieltag standen die Ostwestfalen erstmalig auf dem Relegationsplatz, am Saisonende wurde die Mannschaft Letzter und stieg wieder ab. © imago/Eibner

2013/14 - Hertha BSC Berlin : Erster Tabellenführer der Spielzeit war mit den Berlinern ein Aufsteiger (nach einem 6:1-Auftakterfolg über Eintracht Frankfurt). Danach normalisierten sich die Ergebnisse allerdings wieder. Am Ende stand die Hertha auf einem guten elften Platz. © dpa

2012/13- Eintracht Frankfurt : Die Spielzeit der Eintracht spielte sich komplett im oberen Tabellendrittel ab. Vom zweiten bis zum achten Spieltag waren die Frankfurter sogar Zweiter. Am Saisonende stand Platz sechs zu Buche. Es ging direkt in die Europa League. © dpa

2008/09- TSG Hoffenheim: Es ist eine grandiose Hinrunde für die Kraichgauer gewesen, die als Herbstmeister endete. Am zweiten Spieltag waren die Hoffenheimer erstmalig Tabellenführer. Erst nach dem 19. Spieltag fiel das von Ralf Rangnick trainierte Team ein wenig ab. Die Spielzeit endete auf Platz sieben. © dpa

1997/98- 1. FC Kaiserslautern: Die Spielzeit begann gleich mit einem 1:0-Auswärtserfolg beim FC Bayern München. Am zweiten Spieltag sprangen die Pfälzer erstmalig auf Rang eins. Eine Woche darauf folgte das Abrutschen auf Rang zwei, ehe es nach Runde vier wieder auf die Spitzenposition ging, von wo die Rehhagel-Riege sich bis Saisonende nicht mehr vertreiben ließ. Als Lohn gab es eine hässliche Salatschüssel. © dpa

1996/97- VfL Bochum: Nie ganz oben, aber auch nie ganz unten. Die Bochumer spielten als Neuling eine solide bis gute Saison und schafften unter Trainer Klaus Toppmöller als Fünfter die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. © dpa

1995/96- Hansa Rostock: In Erinnerung bleibt vor allem der Sieg in der Rückserie beim FC Bayern München durch einen Treffer von Jonathan Akpoborie, nach dem Münchens Coach Otto Rehhagel durch Kaiser Franz Beckenbauer ersetzt wurde. Aber auch in der restlichen Spielzeit kamen die Hansestädter von der Ostseeküste nie ernsthaft in Abstiegsgefahr und wurden Sechster. © dpa

1993/94- MSV Duisburg: Die Zebras kamen gut in die Spielzeit, hielten sich von Beginn an in Sichtweite der Spitzengruppe. Am 22. Spieltag war der MSV sogar einmalig Erster, am Ende stand Rang neun. © dpa

1991/92- Hansa Rostock: Kein gewöhnlicher Neuling war Hansa Rostock in dieser Spielzeit, denn das Team kam – gemeinsam mit Dynamo Dresden – aus der DDR-Oberliga in die Bundesliga. Und startete furios. An den ersten sieben Spieltagen war die Mannschaft von Uwe Reinders gleich fünfmal Tabellenführer, gewann direkt ihr erstes Auswärtsspiel beim FC Bayern München mit 2:1. Doch dieses Niveau konnten die Mecklenburger nicht halten. Ab Runde acht ging es kontinuierlich abwärts. Am Ende sank die Kogge – in der nächsten Spielzeit war wieder Liga zwei angesagt. Reinders wurde während der Saison entlassen und ging zum MSV Duisburg. © imago/Werek

1991/92- MSV Duisburg: Guter Saisonstart (an den ersten 19 Spieltagen nur einmal schlechter als Platz acht), doch dann ging es wieder in den Keller. Am 34. Spieltag (da die Saison seinerzeit 20 Mannschaften umfasste, gab es 38 davon) standen die Duisburger erstmalig auf einem Abstiegsplatz. Auch Uwe Reinders, der von Hansa Rostock gekommen war, konnte die Meidericher nicht mehr retten. Das Team stieg als Tabellenvorletzter ab. © imago/Eissner

1983/84- Bayer 95 Uerdingen: Zweiter, Erster, Erster, Erster, Dritter, Zweiter, Dritter, Dritter. So lauteten die Platzierungen der Krefelder an den ersten acht Spieltagen. Danach folgte der Fall ins Mittelfeld – am Ende lief das Team von der holländischen Grenze als Zehnter ein. © imago/Eissner

1981/82 - Werder Bremen: Rang acht als schlechteste Saisonplatzierung kann sich für einen Aufsteiger durchaus sehen lassen. Meistens standen die Weser-Kicker jedoch noch deutlich besser da. Die Spielzeit endete auf Platz fünf. © imago/Liedel

1977/78 - VfB Stuttgart: Schlecht gestartet, doch am Ende Vierter geworden. Einen für Aufsteiger eher untypischen Saisonverlauf nahm die Spielzeit 1977/78 für die Schwaben. © imago/Eissner

1972/73 - Wuppertaler SV: Ähnlich verlief es für den Wuppertaler SV fünf Jahre zuvor. Doch etwa ab dem zweiten Saisondrittel nistete sich der WSV in oberen Tabellengefilden ein. Ab Spieltag 15 stand man nicht mehr schlechter da als auf Platz 5. Am Ende wurde es Rang vier. © imago/WEREK

1972/73 - Kickers Offenbach: Vierter Spieltag, zweiter Platz. Sechster Spieltag, dritter Rang. Dieser Start machte Lust auf mehr am Bieberer Berg. Doch es kam nicht mehr. Mit Rang sieben dürften die Hessen am Ende dennoch zufrieden gewesen sein. © imago/Ferdi Hartung

1969/70 - Rot-Weiß Oberhausen: Der Saisonstart war top und rettete den Ruhrpottlern am Ende vermutlich die Ligazugehörigkeit. Denn nach neun hervorragenden Spieltagen zu Saisonbeginn und Tabellenplatz neun ging es steil bergab beim Kleeblatt. Schon zur Halbserie war das Team nur noch 14. Dies war auch die Endplatzierung. © imago/Horstmüller

1966/67 - Fortuna Düsseldorf: Tolles erstes Saisondrittel mit Platz vier nach sieben absolvierten Partien. Doch lediglich fünf Runden später fand die Fortuna sich bereits auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Viel höher ging es nicht mehr hinauf, allerdings zwischenzeitlich noch einen Platz tiefer. Die Düsseldorfer stiegen als 17. direkt wieder ab. © imago/Horstmüller

1965/66 - Bayern München: Die ersten beiden Saisons seit Gründung der Fußball-Bundesliga fanden noch ohne den FC Bayern statt. Das erste Bundesliga-Spiel 1965 war dann gleich das Lokalderby bei 1860 München und ging mit 0:1 verloren. Doch danach gingen sechsmal in Folge alle Punkte an die Bayern, ehe sie Borussia Dortmund unterlagen. Am vierten Spieltag 1965/66 belegte der FCB erstmalig in seiner Historie den ersten Platz. Nach Saisonende wurden sie hinter 1860 und den Dortmundern Dritter. © imago/WEREK