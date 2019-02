"Wer hängt nicht mehr bei der FIFA fest?" So reagiert das Netz auf die Modeste-Freigabe

Die wohl schönste Nachricht am Valentinstag - zumindest für die Fans des 1. FC Köln. Anthony Modeste darf wieder für die Domstädter spielen. Das teilte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle am Donnerstag mit. "Der chinesische Fußballverband hat Tony mit Zustimmung von seinem ehemaligen Klub Tianjin Tianhai die Freigabe erteilt. Damit einher geht die Spielberechtigung für Tony. Diese Entwicklung freut uns sehr."

Spielberechtigung für Modeste schon im Januar beantragt

Im Januar hatte der 1. FC Köln bei der Fifa eine Spielgenehmigung für Modeste beantragt. „Nach vielen Gesprächen in China und auf Grundlage zahlreicher interessanter Informationen sind wir in Abwägung der Gesamtsituation zu der Entscheidung gelangt, die Spielberechtigung für Anthony Modeste zu beantragen“, sagte FC-Geschäftsführer Wehrle laut Mitteilung damals. Das dauerte allerdings bis Donnerstag. Immerhin: Die Freigabe kommt rechtzeitig zum Zweitligaspiel des FC beim SC Paderborn am Freitag, 18.30 Uhr.