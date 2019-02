Anthony Modeste erklärt nach Köln-Comeback sein Gefühlschaos: "Jetzt bin ich traurig"

Es fehlte nicht viel zu einem traumhaften Comeback für Anthony Modeste. Der Angreifer durfte erstmals nach seiner vorläufigen Freigabe durch die Fifa wieder ein Spiel für den 1. FC Köln absolvieren. Im Auswärtsspiel beim SC Paderborn kam Modeste in der 69. Minute in die Partie - und traf nur fünf Minuten später zum zwischenzeitlichen 2:0. Doch trotz der Zwei-Tore-Führung und dem Comeback-Treffer des Franzosen unterlagen die "Geißböcke" noch mit 2:3, ließ damit wichtige Punkte im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga liegen.

Modeste zeigte unmittelbar nach seinem Tor große Emotionen. Der 30-jährige Rückkehrer brach in Tränen aus. Als er von seinen Teamkollegen in einer Jubeltraube fast begraben wurde und anschließend in Richtung Kölner Fans zuging, konnte sich der Stürmer beinahe nicht mehr beruhigen. Im Anschluss an die bittere Pleite gegen den Mitkonkurrenten Paderborn erklärte Modeste sein Gefühlschaos.