Modric Europas bester Fußballer 2018 - Ronaldo-Berater attackiert UEFA-Wahl

Kein Cristiano Ronaldo, kein Lionel Messi. Luka Modric ist zum besten Fußballer Europas 2018 gewählt worden. Der kroatische Vize-Weltmeister setzte sich in der Abstimmung durch und erhielt am Donnerstag im Grimaldi Forum von Monaco aus den Händen von UEFA-Chef Aleksander Ceferin die silberne Sieger-Büste. Der 32-Jährige setzte sich gegen Titelverteidiger Cristiano Ronaldo und Liverpool-Stürmer Mohamed Salah durch. „Das ist eine unglaubliche Ehre, diese Wahl zu gewinnen“, sagte Modric.

Jorge Mendes wütet

Für den Mittelfeldstar von Real Madrid ist es die nächste Auszeichnung nach seiner Wahl zum besten Akteur bei der WM in Russland , für die er nach dem verlorenen Finale gegen Frankreich (2:4) den Goldenen Ball erhalten hatte. Cristiano Ronaldo hatte die UEFA-Wahl in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Dementsprechend sauer war sein Berater Jorge Mendes: "Die Wahl ist einfach lächerlich", sagte der Portugiese. "Der Fußball wird immer noch auf dem Platz gespielt - und hier hat Cristiano Ronaldo gewonnen. Er hat 15 Tore in der Champions League geschossen und damit Real Madrid zum Titel geführt." Immerhin: Ronaldo wurde als bester Stürmer Europas ausgezeichnet.

Mit Spannung kann nun erwartet werden, ob Modric bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres in die Phalanx von Cristiano Ronaldo und Messi eindringen kann, die diesen Titel seit Jahren unter sich ausmachten. Die FIFA veröffentlicht am Montag die sogenannten Shortlist mit den drei bestplatzierten Profis. Vergeben wird der Titel am 24. September bei einer Gala in London.