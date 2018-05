Mohamed Salah vom FC Liverpool muss im Champions-League-Finale verletzt raus

Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! © Getty

Craig Bellamy: Der Power-Stürmer aus Wales spielte zweimal für Liverpool; jeweils nur eine Saison. Ansonsten war der 1,75 Meter kleine Angreifer ein Wandervogel - Bellamy spielte für Norwich, Coventry, Newcastle, Celtic, Blackburn, West Ham, Cardiff und ManCity. Seine erste Zeit in Liverpool endete 2007 abrupt, nachdem er John Arne Riise bei einer Meinungsverschiedenheit mit einem Golfschläger drohte. Der Mixed-Martial-Arts-Fan besitzt ein Gym in Cardiff, arbeitet als Experte für Sky Sports, spielte für Team GB bei Olympia in London und ist inzwischen Chef der Nachwuchsabteilung von Cardiff City. (79 Spiele und 18 Tore von 2006 bis 2007 und 2011 bis 2012) © Getty

Djibril Cissé: Watch out, dieser Mann ist einfach Kult! Der französische Stürmer war während seiner aktiven Karriere ein versierter Goalgetter mit oft spektakulärem Erscheinungsbild. Mittlerweile ist Cissé, der auch für Marseille, Panathaikos oder Sunderland spielte und immer noch in der Schweiz aktiv ist (treffsicher in der dritten Liga), angesagter DJ (!), hat ein eigenes Modelabel und ein Parfüm. "Mr Lenoir" soll holzig und würzig durften - mit Noten von Bergamotte, Lavendel, schwarzem Pfeffer, Kaschmirholz, Kardamom, Labdanum, Patchouli, Vanille und Moschus. (79 Spiele und 24 Tore von 2004 bis 2007) © Getty

Markus Babbel: Nach sechs Jahren beim FC Bayern kam der deutsche Europameister 2000 nach Liverpool und blieb - von einem kurzen Gastspiel in Blackburn abgesehen - vier Jahre lang. Zunächst erfolgreich: Seine charakteristischen Flankenläufe auf der rechten Seite führten zu so manchem Treffern. Doch 2002 der Schock: Babbel erkrankte am Guillain-Barré-Syndrom, einer Krankheit, bei der es zu Veränderungen im Nervensystem kommt. Die Erkrankung setzte ihn ein Jahr lang außer Gefecht. Nach seinem Karriereende beim VfB Stuttgart wurde er Trainer und coachte Stuttgart, Hertha und Hoffenheim sowie zuletzt den FC Luzern. (68 Spiele und fünf Tore von 2000 bis 2004) © Getty

Robbie Fowler: Geboren wurde der Instinktstürmer 1975 in Toxteth, Liverpool - keine vier Meilen von Anfield entfernt. Von 1984 bis 2001 trug der 1,75 Meter große Angreifer das Trikot der "Reds", seit 1993 als Profi. Mit seinem Heimatverein wurde er Pokalsieger und gewann den UEFA-Pokal. 2001 wurde er für 17 Millionen Euro an Leeds verkauft, kehrte aber über ManCity 2006 zurück. Bis zu seinem Karriereende 2012 kickte er in England, Australien und Thailand, zuletzt als Spielertrainer. 2014 bewarb er sich erfolglos für den Trainerposten bei Leeds. Er arbeitet als TV-Experte für Sky und ITV und gilt als einer der reichsten Briten - auch, weil er mit Ex-Mitspieler Steve McManaman mehrere Rennpferde besitzt. (323 Spiele und 148 Tore von 1993 bis 2001 und 2006 bis 2007) © Getty

Andrey Voronin: Der langhaarige Ukrainer war in der Bundesliga längst eine große Nummer, als er 2007 aus Leverkusen an die Merseyside wechselte. Über die Jokerrolle kam der Angreifer nicht hinaus - so verwunderte es nicht, dass er sich nach nur einem Jahr an Hertha verleihen ließ. 2010 wurde er zu Dinamo Moskau verkauft. Es folgte ein Gastspiel in Düsseldorf - vor dem Karriereende 2015. In Deutschland geriet er zuletzt 2017 in die Schlagzeilen, als er den Kreisligisten Büderich trainierte. Ansage: "Wer besoffen kommt, spielt nicht." Nach drei Monaten war das Engagement beendet. (40 Spiele und sechs Tore von 2007 bis 2010) © Getty

Steven Gerrard: Die wohl größte Reds-Legende der Neuzeit. Steven George Gerrard wurde 1980 in Whiston, Merseyside geboren und spielte seit 1989 in der Jugend des FC Liverpool. Bis 2015 sollte er bleiben, ehe er seine Karriere in LA ausklingen ließ. In dieser Zeit gewann er mit "seinem" Verein Champions League, UEFA-Cup, zweimal den FA Cup, dreimal den League Cup. 2005 wurde er Europas Fußballer des Jahres. Kaum vorstellbar, dass er tatsächlich mal dicht vor einem Vereinswechsel stand: Im Juli 2005 bat er Liverpools Klubführung um einen Transfer zu Chelsea - nur sechs Wochen nach dem magischen CL-Triumph in Istanbul. "Es war, als hätte ich eine Handgranate in die Führungsetage geworfen", sagte Gerrard später. Am Ende unterschrieb er doch einen neuen Vertrag - und zementierte damit seinen Ruf als Legende. (703 Spiele und 185 Tore von 1998 bis 2015) © Getty

Erik Meijer: Deutsche Fußballfans kennen den Holländer als scharfzüngigen Taktik-Erklärer von Sky oder als Stürmer von Bayer Leverkusen, HSV oder Alemannia Aachen. Was viele nicht wissen: Meijer spielte 1999/2000 auch mal für den FC Liverpool - allerdings ohne ein Tor zu erzielen. Er kehrte nach Deutschland zurück, wo es deutlich besser lief. Nach seinem Karriereende wurde er erst Co-Trainer, dann Sportlicher Leiter von Aachen. Seit 2014 ist er neben seiner Tätigkeit für Sky Co-Trainer seines Ex-Klubs MVV Maastricht. (24 Spiele und kein Tor von 1999 bis 2000) © Getty

Peter Crouch: Es war schwierig, ein flaches Format dieses vor allem langen Angreifers zu finden. Crouch misst 2,01 Meter und ist darüber hinaus noch absurd schlaksig. Auf dem Fußballplatz sieht er nicht selten aus wie "bambi on ice". Auch mit 37 Jahren spielt Crouch noch erstklassig Fußball, steht seit 2011 in Stoke unter Vertrag. In Liverpool war er drei Jahre lang am Ball - durchaus erfolgreich. Übrigens ist Crouch einer der wenigen Fußballer, denen man bei Twitter unbedingt folgen sollte. (135 Spiele und 42 Tore von 2005 bis 2008) © Getty

Sami Hyypiä: Zehn Jahre lang war der sanfte finnische Riese ein Eckpfeiler der erfolgreichen Liverpooler Mannschaft, die 2001 und 2005 UEFA-Cup und Champions League gewann. Anschließend spielte er zwei Jahre lang für Bayer 04 Leverkusen, die er von 2012 bis 2014 mit mäßigem Erfolg auch in der Bundesliga trainierte. Es folgten erfolglose Stationen bei Brighton & Hove und FC Zürich. Seither gibt es Gerüchte über eine Rückkehr nach Liverpool - diesmal als Teil des Trainerteams. (450 Spiele und 34 Tore von 1999 bis 2009) © Getty

Dietmar Hamann: Der Deutsche ist bis heute Publikumsliebling in Anfield. Auch, weil er beim historischen Champions-League-Triumph gegen Mailand der vielleicht entscheidende Mann war. Zur Pause wurde er beim Stand von 0:3 für eingewechselt. Hamann spielte trotz eines gebrochenen Zehs überragend und verwandelte im späteren Shootout den ersten Elfmeter. Nach dem Gewinn des FA Cups im Folgejahr verließ er Liverpool und schloss sich Bolton an - allerdings nur für einen Tag, denn nach einem Sinneswandel unterschrieb er bei Manchester City. Nach einer Lebenskrise mit Alkohol- und Spielsucht kämpfte Hamann sich ins Leben zurück, arbeitete als Trainer und England und ist seit einiger Zeit TV-Experte bei Sky.(273 Spiele und elf Tore von 1999 bis 2006) © Getty

Philipp Degen: Der Schweizer kam 2008 von Borussia Dortmund an die Anfield Road, über die Rolle des Ergänzungsspielers sollte er allerdings nie hinauskommen. 2010 kehrte der Außenverteidiger auf Leihbasis nach Deutschland zurück (zum VfB Stuttgart), nach seinem Vertragsende 2011 spielte er noch fünf Jahre lang für Jugendverein FC Basel. Karriereende 2016 - wegen einer Schulterverletzung. Sein Zwillingsbruder David (u.a. Gladbach) hörte schon 2014 auf. (13 Spiele und kein Tor von 2008 bis 2011) © Getty

Jermaine Pennant: Das ehemalige Kronjuwel des englischen Fußballs soll seine Kronjuwelen inzwischen für bis zu sechs Pfund die Minute entblößen - mit einer delikaten und garantiert nicht jugendfreien Webcam-Show. Ja, richtig gelesen: Pennant, einst gefeierter kommender Superstar bei Arsenal und Liverpool, ist englischen Medien zufolge mittlerweile PORNO-DARSTELLER. Zumindest inkognito - identifiziert wurde der ehemalige Flügelflitzer (Typus ewiges Talent) offenbar anhand seines reichhaltig tätowierten Körpers. Allerdings: Er selbst streitet das ab und nennt die Vorwürfe einen "Joke. Ich bin viele Dinge, aber kein Pornostar!" (80 Spiele und drei Tore von 2006 bis 2009) © Getty

Kolo Touré: "YAYA!-yayayaya-yayayaya-yayayaya TOURÉ - KOLO! kolokolo..." Der Wechselgesang, den sich Fans einst für die Touré-Brüder Kolo und Yaya Touré ausdachten, wurde sogar in der Liverpool-Kabine ein Hit - und ist am Ende wahrscheinlich sogar berühmter als die beiden Ivorer. Zum Sportlichen: Für Touré war Liverpool nach Arsenal und ManCity die dritte Station in England. Mit 32 Jahren kam er als zweimaliger Meister und dreimalige Pokalsieger zu den "Reds" - ein genialer Schachzug, denn Touré stabilisierte Liverpools Defensive. 2017 beendete er nach einem Jahr bei Celtic Glasgow seine Laufbahn - inzwischen arbeitet er in Glasgow als Assistenztrainer. (71 Spiele und ein Tor von 2013 bis 2016) © Getty

Jerzy Dudek Mit dem kultigen Polen im Kasten feierten die "Reds" ihre größten Erfolge. Beim Champions-League-Finale 2005 gegen Milan war er der Held, als er im Elfmeterschießen die Versuche von Andrea Pirlo und Andrey Shevchenko parierte und so den Titel sicherte. Anschließend wechselte er zu Real Madrid, wo er bis 2011 verlässlicher Ersatzmann von Iker Casillas blieb. Legendär: Die britische Gruppe The Trophy Boyz widmete ihm den Song "Du The Dudek", weil er beim Shootout gegen Milan so auf der Torlinie tanzte, bevor die Schützen anliefen. (183 Spiele und kein Tor von 2001 bis 2007) © Getty

Raheem Sterling: Liverpool kaufte den damals 15-jährigen Sterling im Februar 2010 von den Queens Park Rangers - für die angesichts seines Alters geradezu absurde Summe von 700 000 Euro. Es sollte sich als gutes Investment erweisen, denn fünf Jahre später, Sterling spielte schon einige Jahre für die Profis der "Reds", klopfte Manchester City an. Sterling tauschte für die Kleinigkeit von 63,7 Millionen Euro Rot gegen Blau und gewann in der Saison 2017/18 erstmals die Premier League. (129 Spiele und 23 Tore von 2012 bis 2015) © Getty

Emile Heskey: Der Vollblutstürmer begann seine Karriere bei Leicester City und wurde im März 2000 für stolze 16 Millionen Euro von Liverpool gekauft. Der damals 22-Jährige beeindruckte vor allem mit seiner Größe (1,88 Meter) und Statur an der Seite des kleinen Michael Owen. Nach vier Jahren und rund 60 Toren verließ er Anfield, blieb dem englischen Fußball aber bei Wigan, Birmingham, Aston Villa und Bolton erhalten. 2016 beendete er seine Laufbahn - nach über 500 Spielen in der Premier League. (218 Spiele und 59 Tore von 2000 bis 2004) © Getty

John Arne Riise: So mancher Kommentator schrie entzückt "Release The Kraken!" als der norwegische Linksverteidiger mit seinem linken Fuß abzog. Was dabei rauskam, war meist eine unfassbare Fackel, mit der er tolle Tore erzielte. Ein Beispiel gefällig? (345 Spiele und 31 Tore von 2001 bis 2008) So mancher Kommentator schrie entzückt "Release The Kraken!" als der norwegische Linksverteidiger mit seinem linken Fuß abzog. Was dabei rauskam, war meist eine unfassbare Fackel, mit der er tolle Tore erzielte. Ein Beispiel gefällig? Ein Sensations-Freistoß gegen Manchester United im November 2001. Auf seiner Seite war der Rotschopf Dauerbrenner, fast immer dabei und einer der besten seiner Zunft. Er ging 2008 - nur widerwillig - zur AS Rom, kehrte 2011 aber beim FC Fulham nach England zurück. Riise ist einer, der bei Legendenspielen noch immer gern das "Reds"-Shirt überstreift. © Getty

Nicolas Anelka: Die Zahl der englischen Vereine, für die Anelka in seiner langen Karriere auflief, ist geradezu absurd: Arsenal, Manchester City, Bolton, Chelsea, West Bromwich und - ja - auch der FC Liverpool. Der exzentrische Franzose aus Les Chesnay im Département Yvelines kam im Januar 2002 auf Leihbasis von PSG. Trainer Gérard Houllier entschied sich jedoch trotz solider Leistungen gegen eine Verpflichtung und stattdessen für El-Hadj Diouf. Nach seinem Karriereende rückte das enfant terrible ins Beraterteam von Roda Kerkrade. Zuvor war er bei Shanghai Shenhua bereits spielender Co-Trainer gewesen. (22 Spiele und fünf Tore von 1/2002 bis 6/2002) © Getty

El-Hadji Diouf: Anelka schloss sich ManCity an, während Houllier Diouf aus Frankreich kaufte - nach einer tollen WM, die Senegal bis ins Viertelfinale führte. Sagen wir es so: Die 15 Millionen Euro wären in Anelka vermutlich besser investiert gewesen. Diouf blieb 14 Monate lang komplett ohne Torerfolg und wechselte 2004 - zunächst auf Leihbasis - nach Bolton. Legendär der Ausspruch von Teamkollege Carragher: "Er hat eine der schlechtesten Trefferquoten eines Stürmers in der Vereinsgeschichte und wird im Training immer als Letzter gewählt." Ein Jahr später wurde er an gleiche Adresse verkauft. Diouf blieb in England, war auch noch in Sunderland und Blackburn aktiv.(78 Spiele und fünf Tore von 2002 bis 2005) © Getty

Christian Ziege: Liverpool kaufte den deutschen Nationalspieler dank einer Ausstiegsklausel vom FC Middlesbrough. Wegen einer Verletzung und der ansteigenden Form von Talent Jamie Carragher wurde der gebürtige Berliner jedoch nach nur einem Jahr an Tottenham weiterverkauft. Nach dem Ende seiner Karriere versuchte er sich als Trainer von Arminia Bielefeld, wurde jedoch nach wenigen Monaten entlassen. Dasselbe Schicksal ereilte ihn als Junioren-Trainer beim DFB, in Unterhaching und bei Atlético Baleares. (28 Spiele und ein Tor von 2000 bis 2001) © Getty

Daniel Agger: Der dänische Innenverteidiger ist Liverpool durch und durch - und hat sich das Motto seines Ex-Klubs, "YNWA", sogar auf die Finger tätowieren lassen. Nur Verletzungen konnten dem 1,91 Meter großen Abwehrchef etwas anhaben - leider viel zu oft. Ansonsten passte der beinharte Agger zu Liverpool wie die Faust aufs Auge. Seinen Verlust nach vielen Wehwehchen konnten die "Reds" bis heute nicht kompensieren. Beendete seine Karriere 2016 mit nur 31 Jahren - viel zu früh. (232 Spiele und 14 Tore von 2006 bis 2014) © Getty

Sander Westerveld: Der Holländer, der wegen der Dominanz eines gewissen Edwin van der Sar nur sechs Länderspiele absolvierte, wurde 1999 als Nachfolger von Nationalkeeper David James verpflichtet. Nach anderthalb starken Jahren geriet der Torwart zunehmend in die Kritik. Alles gipfelte in einigen heftigen Patzern. Trainer Houllier kaufte mit Dudek und Kirkland zwei neue Keeper und Westerveld wurde an Real Sociedad veräußert. Nach seinem Karriereende 2013 tauchte er vor zwei Jahren wieder in den Schlagzeilen auf - sein Name wurde in den "Panama Papers" genannt... (95 Spiele und kein Tor von 1999 bis 2001) © Getty

Xabi Alonso: 2018 erhielt die spanische Legende das, was sie verdient hat: Ein Abschiedsspiel zwischen seinen Ex-Klubs FC Liverpool und Bayern München in Anfield. Bei Liverpool wurde er zum Superstar und gewann die Champions League, ehe ihn 2009 Real Madrid für knapp 35 Millionen Euro abkaufte. Anfield trug er dennoch immer im Herzen. "Ich bin immer noch ein Liverpool-Fan und werde das auch für immer sein", sagte der Welt- und Europameister 2011 in einem Times-Interview. Heimliche Leidenschaft: Meath Gaelic Football, eine Sportart, die er während eines Auslandsjahres in Irland in seiner Jugend lernte. (210 Spiele und 18 Tore zwischen 2004 und 2009) © Getty

Maxi Rodriguez: Der argentinische Nationalspieler kam im Januar 2010 von Atlético Madrid nach Anfield und blieb zweieinhalb Jahre lang an der Mersey. Der Mittelfeldspieler schoss in dieser Zeit 17 Tore. Als er im Juli 2012 wieder ging, dankte er den Fans in einem offenen Brief. Rodriguez, der dreimal für Argentinien bei der WM spielte (im Finale 2014 aber nicht zum Einsatz kam), setzte seine Karriere in Südamerika fort. (73 Spiele und 17 Tore von 2010 bis 2012) © Getty

Robbie Keane: Der lauffreudige Ire, der einst schon gegen Oliver Kahn traf, kam 2008 von Tottenham nach Liverpool. Eigentlich gilt der Mann aus Tallaght nahe Dublin als grundsolider Premier-League-Stürmer, doch in Anfield wollte es nicht klappen. Nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft kaufte ihn Tottenham zurück. Übrigens spielt der heute 37-Jährige immer noch - in der Indian Super League. (28 Spiele und sieben Tore von 2008 bis 2009) © Getty

Jamie Redknapp: Wer war eigentlich Kapitän vor der Ära Carragher/Gerrard? Nun, Jamie Redknapp war einer von ihnen. Der Sohn des Trainer-Urgesteins Harry Redknapp spielte elf Jahre lang für Liverpool, war beständiger Mittelfeld-Motor. Sein Debüt feierte er mit 18 Jahren, damals wurden die "Reds" von Graeme Souness trainiert. In den frühen Jahren der Premier League war er neben Ryan Giggs einer der "Poster Boys" der neuen Liga. Passend: Gelegentlich arbeitete er als Model. Allerdings stimmte meistens auch die Leistung. 2002 ging er zurück zu seinem Jugendverein Tottenham. 2005 beendete er aus Verletzungsgründen seine Karriere. Seit 2004 arbeitet er als TV-Experte für Sky - inzwischen ist er einer der dienstältesten. (267 Spiele und 35 Tore von 1991 bis 2002) © Getty

Stéphane Henchoz: Der Schweizer ist auch Fans der Bundesliga bekannt. Von 1995 bis 1997 spielte er für den HSV, ehe er zu den Blackburn Rovers wechselte. Zwei Jahre später folgte der Transfer des Verteidigers nach Liverpool, der 2001 und 2005 zum besten Legionär der Schweizer gewählt wurde. Nach sechs Jahren verließ er Liverpool wieder, kickte unter anderem für Ex-Klub Blackburn und beendete 2008 seine Laufbahn. Mittlerweile ist er Co-Trainer seines ersten Klubs Neuchatel Xamax. (191 Spiele und kein Tor von 1999 bis 2005) © Getty

Harry Kewell: Das vielleicht größte Talent des australischen Fußballs wurde im Juli 2003 aus der Konkursmasse des zerbröselnden Traditionsklubs Leeds United gekauft. Liverpool setzte sich gegen finanzkräftige Konkurrenz (Milan, Chelsea, ManUtd, Arsenal und Barcelona) durch. Der Transfer verlief nicht ohne Kontroverse, Kewells unregistrierter Agent soll ein fettes Handgeld kassiert haben. Sein Pech: Beim siegreichen Champions-League-Finale 2005 wurde er zur Pause beim Stand von 0:3 gegen Matchwinner Didi Hamann ausgetauscht. Im nächsten Jahr spielte er überragend, doch Verletzungssorgen warfen ihn teilweise jahrelang aus dem Rhythmus. 2008 wechselte er zu Galatasaray, später in die Heimat. 2012 wurde er zum besten australischen Fußballer der Geschichte gewählt. Mittlerweile ist Kewell Trainer des englischen Viertligisten Crawley Town. (138 Spiele und 16 Tore von 2003 bis 2008) © Getty

Jamie Carragher: Neben Steven Gerrard die vielleicht größte Liverpool-Legende der Neuzeit. "Carra" war ein beinharter und grundsolider Verteidiger, der 509 Spiele in der Premier League absolvierte. Ein "One Club Man", der Liverpool im Herzen trägt und seit seinem Karriereende 2013 als Experte für den TV-Sender Sky arbeitet. (719 Spiele und vier Tore von 1996 bis 2013) © Getty

Vladimir Smicer: "Vladi", wie der tschechische Nationalspieler von den Fans liebevoll genannt wurde, hatte nach seinem Wechsel aus Lens zunächst Probleme mit der Geschwindigkeit des englischen Fußballs. Das wurde nach und nach besser - auch wenn Verletzungsprobleme seine Zeit plagten. 2005 spielte er im Champions-League-Finale dennoch eine Hauptrolle, schoss das wichtige 2:3. Mit seiner letzten Ballberührung im Liverpool-Dress versenkte er im Elfmeterschießen noch den entscheidenden Kick, ehe Shevchenko verschoss. Er wechselte nach Bordeaux und zu Slavia Prag und beendete 2009 seine Karriere. Für eine kleine, liberale tschechische Partei kandidierte er 2014 bei der Europawahl. (170 Spiele und 15 Tore von 1999 bis 2005) © Getty

Steve Staunton: Der langjährige Kapitän der irischen Nationalmannschaft spielte gleich zweimal für die "Reds" - zuletzt bis 2000. Der Abwehrspieler aus Drogheda war in seiner Jugend nicht nur Fußballer, sondern auch im Gaelic Football aktiv - eine echte Sportskanone. Kenny Dalglish verpflichtete den damals 17-Jährigen 1986 für 20 000 Pfund. Fünf Jahre später ging er zu Aston Villa, kehrte 1998 aber überraschend nach Liverpool zurück. Er spielte einmal sogar als Torwart, nachdem Sander Westerveld im Derby gegen Everton nach einer Prügelei die Rote Karte gesehen hatte. (124 Spiele und ein Tor von 1986 bis 1991 und 1998 bis 2000) © Getty

Mario Balotelli: Über diesen Mann ist eigentlich alles gesagt - Balotelli ist DER Rüpel des modernen Fußballs. Vielerorts gemocht, nirgendwo geliebt und überall mal vor dem Rauswurf, versuchte er sein Glück zwischen 2014 und 2016 auch mal in Liverpool. Zunächst war er als Nachfolger des zu Barcelona abgewanderten Luis Suarez vorgesehen, entpuppte sich jedoch schnell als Fehleinkauf. Nach einer Leihe zu Ex-Klub Milan hatte Jürgen Klopp keine Verwendung mehr für ihn. Inzwischen scheint er in Nizza sein Glück gefunden haben - Gerüchte über eine Premier-League-Rückkehr inklusive. Liverpool? Wohl kaum. (28 Spiele und vier von 2014 bis 2016) © Getty

Steve Finnan: Der Ire hat eine merkwürdige Karriere hingelegt, ist der einzige Spieler, der in den englischen Amateurligen, allen vier englischen Profiligen, dem UI- und UEFA-Cup sowie der Champions League zum Einsatz kam und letztere sogar 2005 gewinnen konnte. Der Rechtsverteidiger aus Limerick war bereits ein erfahrener Abwehrspieler beim FC Fulham (rund 200 Spiele) gewesen, als Liverpool ihn verpflichtete. Er blieb fünf Jahre lang und avancierte mit Athletik und starker Technik zur Stammkraft. Nach seinem Karriereende 2009 zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. (216 Spiele und ein Tor von 2003 bis 2008) © Getty

Michael Owen: Englands ewiges Talent! Owen war schon in jungen Jahren ein brillianter Fußballer (Europas Fußballer des Jahres 2001), dem allerdings der Körper eines Leistungssportlers abging. So wurde seine Karriere immer wieder von teils schweren Verletzungen unterbrochen, beispielsweise bei der WM 2006. Wer weiß, wie weit es Englands goldene Generation mit einem fitten Owen gebracht hätte? Bei Liverpool erst Wunderkind, dann feste Größe - der man sogar einen späten Abstecher zu ManUnited verzeihen konnte. Inzwischen floskelreicher TV-Experte und Co-Kommentator. (284 Spiele und 150 Tore von 1997 bis 2004) © Getty

Pepe Reina: Der Spanier kam 2005 von Villarreal nach Anfield und war viele Jahre lang ein echter Dauerbrenner in einer erfolgreichen Ära. Denkwürdigster Moment ist allerdings ein Gegentor: Der Welt- und Doppeleuropameister kassierte 2009 gegen Sunderland ein kurioses Beachball-Tor, als ein Schuss von Darren Bent so abgefälscht wurde, dass er gegen einen Plastikball prallte und von dort am verdutzten Reina vorbei ins Tor. Später spielte Reina noch für den FC Bayern und den SSC Neapel. Derzeit ist er beim AC Mailand im Gespräch. (395 Spiele von 2005 bis 2014) © Getty

Patrik Berger: Auch ihn werden Bundesliga-Kenner noch auf dem Zettel haben, denn der Tscheche spielte eine Saison für Meister Borussia Dortmund. 1996 wechselte er zum FC Liverpool, eine Entscheidung, die er als beste seines Lebens bezeichnen sollte. Fünf Jahre lang war der Mittelfeldmann Edeljoker unter verschiedenen Trainern und gewann sechs Titel mit den "Reds". Berger verließ Liverpool 2003 und tingelte noch einige Jahre durch England (Portsmouth, Aston Villa), ehe er seine Karriere 2010 bei Sparta Prag beendete. Mittlerweile ist er nur noch als Amateur unterwegs. (181 Spiele und 33 Tore von 1996 bis 2003) © Getty

Fernando Torres: Der Mann. Der Mythos. Die Legende. Wer Fernando Torres in seiner absoluten Blütezeit (2005 bis etwa 2009) gesehen hat, wird kaum einen besseren und vor allem kompletteren Stürmer nennen können. Liverpools Fans können sich glücklich schätzen, dass der Spanier (Welt- und Europameister) im Löwenanteil dieser Zeit Anfield sein Wohnzimmer nannte. Auch wenn viele "Reds" ihm den Wechsel zum FC Chelsea 2011 bis heute nicht verziehen haben. (142 Spiele und 81 Tore von 2007 bis 2011) © Getty

Luis Suarez: Bis zur Ankunft von Salah, Firmino und Mané wachte so mancher "Reds"-Fan des Nachts schweißgebadet auf - und erinnerte sich an Suarez, dem Liverpool auf dem Weg zum globalen Superstar-Status zu klein geworden war und der sich nach drei brillianten Jahren und ebenso vielen Beißattacken dem FC Barcelona angeschlossen hatte. Liverpools Zahnärzte atmeten bei der Vertragsunterschrift kollektiv auf. (133 Spiele und 82 Tore von 2011 bis 2014) © Getty

Danny Murphy: Wirkliche Wertschätzung, ja fast Liebe, erfuhr der Mann aus Chester erst bei seiner letzten großen Station Fulham. Mit den Londonern gewann der spärlich behaarte Mittelfeld-Maestro 2010 um ein Haar die Europa League in Hamburg. In der Verlängerung hatte Atlético das bessere Ende für sich. In Liverpool stand der technisch und taktisch höchst beschlagene und ungemein verlässliche Murphy im Schatten von Gerrard und anderen großen Namen, war aber stets da, wenn es brannte. Heute ist der 416-malige Premier-League-Spieler BBC-Experte. (233 Spiele und 36 Tore von 1999 bis 2004) © Getty

Andy Carroll: Das Wort "Flop" wird im Fußball inflationär verwendet, beim mit prächtigem Pferdeschwanz gesegneten Engländer kommen wir aber um dieses Attribut nicht herum. Der Newcastle-Stürmer sollte Fernando Torres nach dessen fast frevelhaften Abgang zum FC Chelsea ersetzen - ein Plan, der von keiner Seite besonders gut durchdacht war. Mit einer Ausnahme: Newcastle verdiente sich angesichts von 41 Millionen Euro Ablösesumme dumm und dämlich. Carroll zog nach nur anderthalb Jahren zu West Ham weiter. (58 Spiele und elf Tore von 2011 bis 2012) © Getty

Yossi Benayoun: "The Dimona Diamond" wurde der kleine Israeli mit dem großen Kämpferherz in Anspielung auf seine Geburtsstadt genannt. Noch einer, der sowohl im Liverpool-Rot als auch im Chelsea-Blau jubelte. Benayoun kam wie Torres 2007 zu den "Reds" und blieb drei zumeist positive Jahre. Außerdem aktiv für West Ham, Chelsea, Arsenal und QPR. Spielt immer noch. (134 Spiele und 29 Tore von 2007 bis 2010) © Getty

Dirk Kuyt: Holländer, die laufen können für zwei sind bei jedem Topklub gern genommen - man denke nur an einen gewissen Arjen Robben. Der Arjen Robben des FC Liverpool hieß Dirk Kuyt - und er wollte am liebsten für immer bleiben. Am Ende wurden es stolze sechs Jahre. 2017 beendet er seine Karriere bei Jugendklub Feyenoord - auch hier als Legende. (286 Spiele und 71 Tore von 2006 bis 2012) © Getty

Javier Mascherano: Die Jüngeren unter uns kennen Mascherano einzig und allein als kahlköpfigen und bärtigen Innenverteidiger des FC Barcelona. Tatsächlich war Mascheranos Haarpracht mal genau andersrum verteilt. Der kleine Argentinier kam 2007 nach einer (dubiosen) Station bei West Ham United an die Anfield Road und sollte im Norden Englands zum Superstar reifen. Irgendwann kam, wie so oft, einer der beiden spanischen Megaklubs mit einer riesigen Offerte um die Ecke, so dass Liverpool die Hände gebunden waren. Im Januar 2018 verließ er nach acht Jahren Barcelona und wechselte nach China. (139 Spiele und zwei Tore von 2007 bis 2010) © Getty

Milan Baros: Der Tscheche hatte kaum Bartwuchs, da verpflichtete ihn Liverpool von Jugendverein Banik Ostrau. Er traf in seiner ersten Premier-League-Saison zwölf Mal, war allerdings nicht unbedingt gut Freund mit Manager Houllier - und folglich heilfroh, dass der Franzose 2004 aufhörten. Unter Nachfolger Benitez lief es aber nicht besser und Baros wechselte zu Aston Villa. Nach zwei Jahren in Birmingham zog er weiter: Lyon, Portsmouth, Galatasaray. Dreimal spielte er in den vergangenen Jahren für Heimatverein Banik Ostrau - wie auch aktuell. (106 Spiele und 25 Tore von 2002 bis 2005) © Getty

Ryan Babel: Der Holländer ist auch in der Bundesliga kein Unbekannter, spielte anderthalb Jahre lang für die TSG Hoffenheim. Zuvor standen allerdings vier Jahre Anfield auf dem Programm - inklusive einer legendär gewordenen Anekdote: Am Deadline Day im Sommer 2010 soll er mit einem Helikopter zwischen Liverpool und London geflogen sein, um einen Transfer zu West Ham oder Tottenham zu finalisieren. Der "Babelcopter" war geboren und wurde zur Metapher für Spieler, deren Schicksal am letzten Tag des Transferfensters noch ungeklärt ist... (146 Spiele und 22 Tore von 2007 bis 2011) © Getty

Sotirios Kyrgiakos: Fans der Bundesliga kennen den langhaarigen Griechen aus Frankfurt und Wolfsburg, doch der Innenverteidiger spielte dazwischen auch mal für Liverpool - wenn auch nur als durchaus betagter Ersatzverteidiger. Dennoch wurde er mit teils heroischen Leistungen zum Fanliebling (und Spieler des Monats Januar). Auf der Suche nach regelmäßigen Einsatzzeiten wechselte er zum VfL Wolfsburg, war jedoch auch nur zweite Wahl. 2014 beendete er seine Karriere. (49 Spiele und drei Tore von 2009 bis 2011) © Getty

Martin Skrtel: Noch einer dieser Spieler, die zu Liverpool gehören wie die Beatles oder die Mersey. Der kahlköpfige Slowake kam 2008 von Zenit St. Petersburg nach Anfield und avancierte mit Nebenmann Daniel Agger zum wohl meisttätowiertesten Abwehrduo der Premier League. Berühmt wurde er - neben seiner robusten Spielweise auch für die abnorme Anzahl von Eigentoren - sieben sind der zweihöchste Wert der Premier-League-Historie. 2016 wechselte er zu Fenerbahce, wo er bis heute spielt. (320 Spiele und 18 Tore von 2008 bis 2016) © Getty

Mohamed Sissoko: Ein bekannter Chant des Kop Mitte der 2000er Jahre war: "We've got the best midfield in the world!" Klar: Angesichts von Mascherano, Alonso und Gerrard ergab das Sinn. Reingemogelt hat sich auch Mo Sissoko. Der lange Mann aus Mali war die stabile Barriere vor der Viererkette und kam unter Rafa Benitéz gerne und oft zum Einsatz. Nach seiner Zeit an der Mersey wurde er zum Weltenbummler: Juventus, Paris, Florenz, Levante, Shanghai, Pune City, Ternana, Indonesien und - seit Dezember 2017 - Mexikos zweite Liga. So einen verrückten Lebenslauf kann man sich nicht mal erwürfeln. (86 Spiele und ein Tor von 2005 bis 2008) © Getty

Lucas Leiva: Ein weiterer Spieler, für den Liverpool zur zweiten Heimat wurde. Als unbekannter Brasilianer im Juli 2007 geholt, verließ Lucas die Merseyside erst zehn Jahre später, als er sich Lazio Rom anschloss. Dort spielt der stets hart arbeitende defensive Mittelfeldspieler und Liebling des Kop auch aktuell. (346 Spiele und sieben Tore von 2007 bis 2017) © Getty