Vor St.-Pauli-Spiel: Das Momentum spricht gegen Hannover 96

1:0, 1:4, 2:1, 2:1, 2:2, 0:2, 1:0. Das ist nicht irgendeine mathematische Reihe, sondern die Bilanz der „Roten“ nach der Winterpause. Vier Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Nicht berauschend für einen Aufstiegsfavoriten, aber vorzeigbar. Was allerdings alarmierend wirkt: In der Hinrunde hat Hannover 96 wenigstens noch sechs Spiele mit mindestens zwei Toren Unterschied (das letzte am 19. November beim 2:0 im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue) gewonnen, in 2017 kein einziges mehr. Eine höhere Differenz gab es lediglich bei den beiden Niederlagen (1:4 in Fürth, 0:2 in Karlsruhe).

Da ist es dann auch nicht überraschend, dass beim Spiel am Samstag beim FC St. Pauli (Anpfiff im ausverkauften Millerntor-Stadion ist um 13 Uhr) das Momentum für den Tabellen-15. und nicht etwa für den -dritten spricht. St. Pauli, zur Winterpause noch abgeschlagenes Schlusslicht, ist im Aufwind. Den Hannoveranern fällt alles etwas schwerer, ihnen ist die komplette Leichtigkeit abhanden gekommen.