AS Monaco gegen Borussia Dortmund live im Stream, TV und Ticker schauen

Live im Stream, TV und Ticker: So seht Ihr AS Monaco gegen Borussia Dortmund am 6. Spieltag der Champions League!

Champions-League.Achtelfinale geschafft, Derbysieg beim FC Schalke 04 eingefahren – beim BVB hat man vor der Partie AS Monaco gegen Borussia Dortmund am Dienstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) das Gefühl, dass man das Spiel im Fürstentum mit einer gewissen Lockerheit angeht.

Ohne Kapitän Marco Reus, Axel Witsel, Thomas Delaney und Jadon Sancho, allesamt Leistungsträger bei der Partie auf Schalke (2:1), flog die Borussia am Montag nach Monaco. Ebenfalls nicht dabei: Jacob Bruun Larsen und Lukasz Piszczek (beide Knieprobleme) sowie Dan-Axel Zagadou (Fußstauchung). Oder anders: Mit einer besseren B-Elf will man den Kampf um den Gesamtsieg in der Gruppe A angehen. Dazu braucht der BVB jedoch einen eigenen Sieg beim CL-Finalisten von 2004 und Schützenhilfe vom bereits als Tabellendritter feststehenden FC Brügge gegen Atlético Madrid. Die Dortmunder hatten beim 0:0 gegen die Belgier zu Hause wertvolle Zähler im Fernduell mit Atlético eingebüßt, nachdem sie den direkten Vergleich gegen die Spanier mit 4:0 und 0:2 gewonnen hatten.

Der AS Monaco ist dagegen schon ausgeschieden. Das Team des neuen AS-Trainers Thierry Henry seit 13 Europapokalspielen auf einen Sieg und ist Tabellenvorletzter der französischen Ligue 1. Gelingt dem momentanen Gruppenersten Atlético Madrid (12 Punkte) beim Dritten FC Brügge (5) kein Sieg, würde der BVB (10) mit einem Erfolg über das bisher noch sieglose Schlusslicht AS Monaco (1) an den Spaniern vorbeiziehen. In diesem Fall blieben dem Revierclub bei der Auslosung des Achtelfinales am 17. Dezember Hochkaräter wie der FC Barcelona und Real Madrid erspart, die bereits als Gruppensieger „Es wäre schön, wenn es noch klappt“, sagte BVB-Torhüter Roman Bürki vor dem Abflug an die Cote d‘ Azur. „Die Fans dürfen gerne feiern. Aber wir sollten nicht in Triumphgeheul ausbrechen, sondern uns auf Monaco und die weiteren Spiele konzentrieren“, will BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Partie seriös angehen. „Das Spiel bei Schalke 04 hat viel Kraft gekostet. Einige Spieler sind angeschlagen. Viele von ihnen mussten wir schon in den letzten Wochen durchschleppen“, sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, „aber wir reisen dennoch mit einer schlagkräftigen Truppe an.“

Wie sehe ich das Spiel AS Monaco gegen Borussia Dortmund live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt AS Monaco gegen Borussia Dortmund am Mittwoch ab 21 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Zwei von vier Spielen des Bundesligisten Borussia Dortmund in Gruppe A werden in voller Länge nur bei DAZN zu sehen sein.

Sehe ich AS Monaco gegen Borussia Dortmund auch bei Sky?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz mit regelmäßigen Einblendungen. Die Exklusivrechte hält DAZN.

Sehe ich AS Monaco gegen Borussia Dortmund auch in meiner Sportsbar?

Ja, diese Möglichkeit gibt es. Dank einer Kooperation der beiden Rechte-Inhaber DAZN und Sky können alle Champions-League-Spiele, die beim Streamingdienst bzw. beim Pay-TV-Sender zu sehen sind, bundesweit auch in Bars und Kneipen verfolgt werden, die offiziell als „Sky Sportsbar“ lizenziert sind.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Wer noch kein Kunde von DAZN ist, erhält einen Freimonat und kann somit AS Monaco gegen Borussia Dortmund kostenlos verfolgen. Wer diese Verpflichtung nicht eingehen will, für den hält das Internet natürlich Alternativen bereit, um AS Monaco gegen Borussia Dortmund gänzlich kostenlos und ohne Verpflichtung zu sehen. Allerdings befindet man sich dabei in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Außerdem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, nervige Wett-Angebote, Pop-ups und schlechtere Bildqualität einstellen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?