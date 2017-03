Mönchengladbach gegen Schalke: Der Liveticker der Europa League!

Dieter Hecking rechnet mit einer "engen Kiste", Markus Weinzierl erwartet ein "spannendes und intensives Spiel". Im finalen Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 ist kein klarer Favorit auszumachen. Das 1:1 im Hinspiel in Gelsenkirchen lässt alle Optionen offen. Auch 120 Minuten plus Elfmeterschießen sind gut möglich. "Beide Teams werden alles dafür tun, die nächste Runde zu erreichen", sagte Borussia-Coach Hecking vor dem Rückspiel am Donnerstagabend (21.05

Uhr/Sky und Sport1) im Borussia-Park.