Montagsspiel-Boykott in Dortmund: Das plant die Südkurve 

Das Sportliche droht, ähnlich wie in Frankfurt, erneut in den Hintergrund zu rücken. Mehr als 350 BVB-Fanklubs haben angekündigt das Spiel zu boykottieren. Damit dürften große Teile der legendären "Süd" am Abend leer bleiben. Ein ungewohntes Bild in der sonst so stimmungsvollen BVB-Heimstätte.