Montagsspiel im Liveticker: Dortmund empfängt Augsburg 

Der FC Augsburg will nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga am Montag (20.30 Uhr) wieder als Sieger vom Platz gehen. Nach dem 0:1 gegen Stuttgart und einem 0:2 in Leipzig steht mit dem Auswärtsspiel gegen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund allerdings eine schwierige Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum an.