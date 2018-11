Bericht: Montagsspiele der Bundesliga werden wieder abgeschafft

In der Fußball-Bundesliga soll es von der Saison 2021/22 an nicht mehr die ungeliebten Montagsspiele geben. Die Klubs haben sich nach Informationen der dpa für eine Abschaffung ausgesprochen und wollen damit einen Dauerstreit mit der Fanszene beenden. Künftig sollen mehr Begegnungen am Sonntag ausgetragen werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wollte sich dazu am Mittwoch vorerst nicht äußern.