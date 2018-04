Neuer Nowitzki? Berliner Moritz Wagner führt Michigan in den USA ins College-Finale

Mit einer NBA-reifen Vorstellung hat Basketball-Talent Moritz Wagner die Michigan Wolverines ins Finale der US-College-Meisterschaft geführt. Der 20 Jahre alte Berliner überragte am Samstag (Ortszeit) im Halbfinale gegen die Ramblers von der Loyola University Chicago mit 24 Punkten und 15 Rebounds und war mit seinen 2,11 Meter von der Verteidigung zu keiner Zeit zu stoppen. Im Endspiel trifft das Wagner-Team am Montag (Ortszeit) auf Villanova, die sich mit 95:79 im zweiten Semifinale gegen Kansas durchsetzen konnten.

Mindestens 20 Zähler und 15 Rebounds schafften in den vergangenen 40 Jahren in einem Halbfinale lediglich die späteren NBA-Superstars Hakeem Olajuwon (1983) und Larry Bird (1979). Womöglich wird auch Wagner demnächst in der besten Liga der Welt auflaufen. „Bis bald“, schrieb Dirk Nowitzki via Twitter in Richtung des Berliners.