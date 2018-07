Motivation aus Amerika für RB Leipzig

In dieser Saison sollen die Spieler von RB Leipzig vor allem mit Sprüchen amerikanischer (Ex-) Sportler rund um den Trainingsplatz motiviert werden. Auffällig: Der Teamgedanke spielt eine große Rolle.

Leipzig. Neue Saison, neue Motivationssprüche für die Spieler von RB Leipzig am Cottaweg. Die zwei Trainingsplätze der Profis sind seit zweieinhalb Jahren umzäunt von Zitaten großer Sportler. Jeden Sommer werden acht neue, riesige Plakate aufgehängt. Diesmal in Mode: Mottos amerikanischer Sportler und Trainer. Neu-Coach Ralf Rangnick war an der Auswahl der Sprüche beteiligt.

Zu lesen ist unter anderem: „Die Stärke eines Teams ist jedes einzelne Mitglied. Die Stärke jedes einzelnen Mitglieds ist das Team.“ Das Motto stammt vom amerikanischen Ex-Basketballer Phil Jackson, der mit elf gewonnenen Meisterschaften zum erfolgreichsten Coach der NBA-Geschichte wurde. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff schätzt die Einstellung der US-Sportler, sagte auch mit Blick auf den neuen Co-Trainer Jesse Marsch: „Die Amerikaner haben ein Teamgefüge, dass sehr beeindruckend ist. Das wird uns helfen.“

Sehr prominent hängt in dieser Saison der Leitspruch des Ex-Rennfahrers Mikka Häkkinen am Cottaweg: „Du gewinnst nie allein. An dem Tag, an dem du was anderes glaubst, fängst du an zu verlieren.“ Eine Anspielung auf einige RB-Kicker, dessen Einzelinteressen in der vergangenen und ersten internationalen Saison wichtiger wurden als die der Mannschaft, wie Ex-Coach Hasenhüttl kritisierte?

RB-Coach Rangnick lässt Standards üben: In ähnlichem Stil wie die Engländer und Franzosen bei der WM.

Kein Geheimnis: Rangnick ist seit Jahren großer Fan solcher Leitmotive. Der 60-Jährige nutzt bei WhatsApp die letzten Verse aus William Ernest Henleys Gedicht „Invictus“: „I am the master of my fate, I am the captain of my soul“ . Das bedeutet so viel wie: „Ich bin Meister meines Schicksals, ich bin der Käpt’n meiner Seele.“