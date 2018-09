Motorrad-Skandal: Rufe nach lebenslanger Sperre wegen Griff in Bremse

Beim Moto2-Lauf der Motorrad-WM-Serie im italienischen Misano kommt es am Sonntag zu einem handfesten Skandal: Der Italiener Romano Fenati bringt seinen Landsmann Stefano Manzi in Lebensgefahr, indem er bei einem Duell auf der Gegengeraden in dessen Vorderradbremse greift - und das bei einer Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometern! Einzig Manzis schnelle Reaktion verhindert schlimmeres. Er kommt zwar ins Schlingern, kann sich aber stabilisieren.