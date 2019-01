Motorradmesse in Leipzig: Autogrammstunde mit Stefan Bradl

Leipzig. Die Motorrad-WM-Saison beginnt am 8. März, die Vorbereitungen laufen auch für MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl (29/Honda) auf Hochtouren. Neben vielen Testfahrten und dem Austausch mit den Mechanikern sind auch PR-Termine und die Nähe zu den Fans wichtig. Daher ist Bradl am Sonnabend in Leipzig auf der Motorradmesse zu Gast. Ab 13.30 Uhr findet in Halle 5 auf der Bühne ein Talk mit dem künftigen Servus-TV-Experten statt. Ab 14 Uhr gibt Bradl gegenüber am ADAC-Stand Autogramme, dann stehen mit Toni Finsterbusch und Julian Puffe zwei Fahrer der Region auf der Bühne Rede und Antwort.