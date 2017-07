Motorroller für die RB-Leipzig-Gang

Leipzig. Die Bundesliga-Saison 2016/ 2017 der Roten Bullen hallt nach, die Mannschaftskasse quillt über. Das liegt nicht an den Verfehlungen des Koffer-Rippers Willi Orban und hat auch nichts mit Oliver Burke zu tun. Der Schotte hatte im Mai einen Kaufvertrag über einen neuen 911er Porsche unterzeichnet. Die RB-Bosse intervenierten, der Vertrag wurde rückgängig gemacht. Wenige Tage später fuhr der Burke mit einem neuen Benz vor und den Bossen – sinnbildlich – über die Füße. Akt der Grausamkeit, der sich wie auch Orbans Verfehlung nicht in der Mannschaftskasse niederschlug.

Das sich dort stapelnde Geld beruht auf einer ungewöhnlichen Verabredung. Im Zentrum des Deals, der vor der Saison zwischen Ralf Rangnick/Ralph Hasenhüttl und der Mannschaft geschlossen wurde, standen Ecken und Freistöße. Standardsituationen sind in Zeiten taktisch durchtriebener Athleten und enger Spielverläufe von entscheidender Bedeutung. Wer in dieser Disziplin versagt, lässt Punkte und leidet. Die Rasenballer haben nicht gelitten, gehörten zu den Standard-Kings der abgelaufenen Saison. Offensiv und defensiv.

Die RB-Effizienz brachte Punkte – und Kohle vom Verein. Doch was tun mit einem nahezu sechsstelligen Betrag? Malle? Nö, sie stärken das Wir-Gefühl, belohnen sich, die Trainer und das Team hinter dem Team. In diesen Tagen wird eine Sammel-Bestellung Motorroller ausgelöst. Für Spieler, Zeugwart, Masseure und so weiter. Unverwechselbare Roller mit Initialen, die für eine unverwechselbare Saison stehen/fahren. Sportdirektor Ralf Rangnick fährt schon seit 2015 auf eine Vespa ab. 125 ccm, 100 km/h schnell. Die neuen Teile haben 50 ccm und fahren 50 km/h. Dazu reicht der Autoführerschein. Hüne Hasenhüttl auf dem Roller – ein Bild für die Götter.